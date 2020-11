Vor Februar werden im HVN-Bereich keine Handballspiele ausgetragen. (Björn Hake)

Verschiedene Varianten hatte der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) vorgestellt, wie der Spielbetrieb in seinem Hoheitsgebiet im neuen Jahr fortgesetzt werden könnte (wir berichteten). Am Sonnabend haben nun die Vertreter der Vereine aus den Oberligen der Frauen und der Männer sowie der Verbandsliga der Männer über dieses Thema mit dem HVN-Spielausschuss diskutiert. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Fest steht jedoch: Vor Februar wird kein Spiel angepfiffen.

Das Gros der Klubs aus Ober- und Verbandsliga favorisiert laut HVN-Mitteilung eine Saisonfortsetzung in Form einer Einfachspielrunde. Dabei sollen die Ergebnisse, die vor der Aussetzung des Spielbetriebs Ende Oktober erzielt worden sind, berücksichtigt werden. Wie solch eine Einfach-Runde aussehen könnte, sei noch vollkommen offen. „Das müssen wir noch beraten“, sagte HVN-Vizepräsident Spieltechnik, Jens Schoof, der die drei Online-Konferenzen moderierte.

Darüber hinaus müsse geklärt werden, ob und in welcher Form an das Ende der Runden Play-off-Spiele um den Auf- und Abstieg gesetzt werden. „Fakt ist, dass die Saison mit Ablauf des Monats Juni enden muss. Keiner weiß heute, ab wann wir wieder spielen dürfen. Ob es Play-off-Spiele geben könnte, hängt davon ab, wie viele Spieltage uns am Ende zur Verfügung stehen“, verdeutlichte Schoof. Im Kreis der Vereins-Vertreter der Frauen-Oberligisten hätten die Teilnehmer unter anderem über eine frühzeitige Absage der Saison 2020/2021 diskutiert. Schoof: „Ziel des Verbandes ist, zum Ende der Spielzeit eine sportliche Wertung hinzubekommen, um so die Voraussetzungen für eine möglichst normale Saison 2021/2022 zu schaffen.“

Klubs wollen drei Wochen trainieren

Verabschiedet hat sich die vom HVN-Präsidium eingesetzte „Task Force Spielbetrieb“ hingegen von der Idee, die ersten Spiele für Mitte Januar anzusetzen. Ein Re-Start im Januar sei nach der jüngsten Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs nicht vorstellbar. Die „Task Force“ gehe davon aus, dass öffentliche Sportstätten frühestens ab dem 11. Januar wieder für den Trainingsbetrieb zur Verfügung stehen. „Wenn überhaupt“, sagte Jens Schoof mit Blick auf die weiterhin hohen Sieben-Tage-Inzidenzen in den einzelnen Landkreisen.

Nach Auffassung der Konferenz-Teilnehmer müssten die Teams vor dem Re-Start mindestens drei Wochen in der Halle trainieren dürfen. „Rein rechnerisch könnten wir demnach den Spielbetrieb frühestens am 6. und 7. Februar wiederaufnehmen. Vorausgesetzt, wir kommen mit Ende der Schulferien wieder in die Hallen“, sagte Schoof.

Insgesamt war der Meinungsaustausch laut Schoof „offen und ehrlich“. Ebenfalls dabei war HVN-Präsident Stefan Hüdepohl. Er hob noch einmal hervor, dass die Vereine frühzeitig in die Planung eingebunden wurden und dies auch begrüßten. „Das war der richtige Weg. Die hohe Beteiligung zeigt, dass die Vereine an der unmittelbaren Kommunikation mit dem Verband interessiert sind“, sagte Hüdepohl. Laut HVN beteiligten sich 85 Prozent der Vereine an der Konferenz.

Der Spielausschuss wolle die Gesprächsergebnisse nun bewerten und Umsetzungsmodelle erarbeiten – allerdings mit dem stetigen Blick auf die weitere Entwicklung der Pandemie. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass es zum Beginn des neuen Jahres weitere Online-Treffen mit den Klubs geben solle. Schoof: „Frühestens danach wird der Spielausschuss dem Präsidium konkrete Empfehlungen zur Beschlussfassung an die Hand geben.“

Das Meinungsbild für die Männer-Landesliga ermittelt der HVN derzeit per Online-Umfrage. Planungen für die Frauen-Landesligen, der Landesklassen und des Jugendbereichs seien in Vorbereitung.