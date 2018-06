Enttäuschung soll – wie hier bei Daniel Janssen – in der kommenden Saison im Schlosspark wenig bis gar nicht herrschen. (Björn Hake)

Ich habe eine Idee von meinem Fußball. Die ist jetzt mit dem Abstieg eine andere. In der Landesliga ist das Niveau eindeutig höher, daran hätte man das Spielsystem auch ein Stück weit anpassen müssen. Jetzt spielen wir Bezirksliga, wir wollen in der Spitze mitspielen und damit wird bei mir die Offensive ganz groß geschrieben. Das Spielsystem wird variieren, aber wir werden immer versuchen, das Spiel soweit wie möglich von unserem Tor wegzuhalten. Wir wollen den Gegner in seiner Hälfte stören, selbst Chancen kreieren. Das ist was anderes für die Etelser, da sie in der Landesliga immer tief standen, den Gegner kommen lassen, um dann zu kontern. Das war auch erfolgreich, aber in der Bezirksliga ist das anders, da kann man viele Mannschaften zu Fehlern zwingen. Doch dafür muss man selber aktiv sein. Das ist meine Philosophie: Agieren statt reagieren.

Stand jetzt sind wir auf fast jeder Position doppelt besetzt, das ist das Ziel. Und ich trete als Trainer nicht nur an, um mir eine Mannschaft zusammenzustellen und die Spielweise vorzugeben. Ich trete auch an, um manchen Spieler noch zu formen, ihn besser zu machen. Vielleicht sehe ich auch manch einen Spieler auf einer ganz anderen Position als in der Vorsaison. Für mich persönlich ist die Kaderplanung abgeschlossen. Es sei denn, es kommt noch eine Ober-Granate.

Momentan nicht.

Nein, das liegt auch einfach an der Moral der bisherigen sowie der kommenden Spieler. Ein Kevin Bähr hatte auch Angebote von Landesligisten und hat sich dennoch für Etelsen entscheiden, weil er das ganze Paket gesehen hat, das hat ihn begeistert. Ähnlich Alex Ruf, der sagt, dass es keinen geileren Verein gibt. Ich denke, dass spricht dafür, was in Etelsen in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde. Man merkt, dass alle, ein Alexander Coels, ein Nils Goerdel, ein André Koopman, dass sie alle geil darauf sind, den Erfolg wieder zu bringen.

Ich habe spät angefangen und auch spät die Trainerscheine gemacht, weil die heutigen Anforderungen anders sind als zu meiner damaligen Zeit unter einem Karl-Heinz Geils oder Hilger Wirtz von Elmendorff. Heute muss man mehr kommunizieren, mehr auf die jungen Leute eingehen, sich selbst mehr weiterbilden. Ich habe in der Auszeit schnell gemerkt, dass es wieder juckt. Dann bin ich zu Werders Frauen gekommen und muss sagen, obwohl es nur ein halbes Jahr war: Das war der Hammer unter Profi-Bedingungen zu arbeiten. Wie werden dort Analysen gemacht, wie wird dort Fußball gedacht? Als Amateurtrainer auf dem Land denkt man, man macht viel richtig, doch dann wird man oft eines Besseren belehrt. Aber ich denke, auch wenn persönliche Dinge zu meinem Abschied geführt hatten, ich wäre nicht über die Saison hinaus geblieben. Das ist für mich als Unternehmer zu aufwendig. Das war ein schöner Abstecher, ich bin auch Werder sehr dankbar. Aber jetzt gibt es einen neuen Weg und der heißt TSV Etelsen. Zu den Lizenzen: Meine Jugend-Elite-Lizenz mache ich von August bis Oktober in Hamburg. Mein endgültiges Ziel ist die A-Lizenz. Das mache ich aber nicht, um ganz oben Trainer zu werden. Das mache ich für mich und für die Mannschaft mit der ich dann arbeite. Wohin das dann führt, wird man sehen. Mich würde es freuen, mit dem TSV Etelsen in der Landesliga zu arbeiten.

Ich glaube das würde ich nicht schaffen. Aber genau kann ich es nicht sagen, das ist auch situationsbedingt. Vor dem Anruf von Etelsen habe ich mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Erst danach brannte das Feuer wieder. In der Oberliga Niedersachsen ist ein Aufwand gefordert, den ich als Familienvater im Moment nicht leisten könnte.

(lacht)

Ausgeschlossen ist gar nichts. Aber so etwas wie Werder würde ich nicht mehr machen, das wird dann echt zu viel. Ich bin auch sehr heimatverbunden. Da gibt es genügend ambitioniertere Trainer wie mich.

Zur Person

Gerd Buttgereit (52)

übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim Fußball-Bezirksligisten TSV Etelsen. Im ersten Teil des Interviews sprach Buttgereit über den Abstieg des TSV, die neue Liga und über seinen ehemaligen Verein SV Lilienthal-Falkenberg. In Teil zwei geht es um die Zukunft des TSV Etelsen sowie um seine eigene als Trainer.