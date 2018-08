Der Badener Harm Osmers geht in seine dritte Bundesliga-Saison. (Annegret Hilse/DPA)

Harm Osmers: Nein, gar nicht. Es ist immer noch etwas Besonderes. Gerade die Bundesliga ist immer wieder ein Highlight, jedes Spiel ist eine große Hausnummer. Das gilt aber auch für Drittliga-Spiele.

Ich habe es immer daran festgemacht: Über die Bundesliga spricht man auch in der Kantine, auch diejenigen, die gar nicht so an Fußball interessiert sind. Dritte Liga ist regional fokussierter. Der Unterschied ist die Wahrnehmung. Das ist die größte Herausforderung. Fehler werden viel mehr breitgetreten, viel mehr Meinungen strömen ein. Aber auch daran gewöhnt man sich. Ich bin noch nicht so lange dabei, aber ich glaube, es gibt keinen Schiedsrichter – auch die nicht, die schon 200 Spiele gepfiffen haben – die sich sagen: Es ist halt wieder Bundesliga. Das ist auch für gestandene Schiedsrichter immer wieder eine Prüfung.

Natürlich, Freiburg gegen Gladbach.

Ich schaue schon mal in den Kicker und lese mir den Text durch. Manchmal denke ich, passt nicht ganz so. Manchmal denke ich aber auch: Oh, hast eine Zwei bekommen, hätte aber auch eine Vier sein können (schmunzelt). Es ist alles dabei. Die bewerten mit einer Schulnote, das ist okay. Aber die Qualität des Schiedsrichters sollte man nicht nur an einer Note festmachen. Wenn am Ende der Saison da nur Fünfen und Sechsen stehen, muss man sich wie in der Schule Gedanken machen. Ich habe aber ein gutes eigenes Gefühl und weiß, ob es eine Runde Sache war oder eher nicht ganz so optimal. Und bei dem Spiel muss ich auch sagen: Das war das erste Spiel, es war keine Glanzleistung. Aber ich bin reingekommen und habe für die nächsten Spiele mehr Sicherheit gewonnen.

Meine Stimmung fällt mit meiner Leistung. Wenn ich am Samstag keine gute Leistung bringe, mit der ich zufrieden bin – ich bin auch mein eigener größter Kritiker – dann sind auch die nächsten Tage nicht so angenehm. Das Umgehen mit Fehlern ist für uns ganz wichtig. Wenn es gut lief, ist es natürlich angenehmer. Aber auch dann analysiere ich später das Spiel: Wo hatte man Glück, wo ist nichts Entscheidendes passiert. Ein gleicher Fehler kann dir drei Wochen später passieren und es interessiert im Grunde keinen, weil es das 1:5 gewesen wäre. Ich bin selbstkritisch und versuche dann daraus zu lernen.

Ich habe mich immer gefragt, warum man aus dem Geburtsort Bremen eine Bremer Vergangenheit macht. Es gibt ja Regeln, welchen Verein man pfeifen darf und welchen nicht. Es gilt die Verbandszugehörigkeit zu berücksichtigen, meine ist Niedersachsen. In Bremen bin ich geboren, mehr aber auch nicht. Dass daraus dennoch so eine Welle entstanden ist, konnte ich nicht nachvollziehen. Es wird dann gleich die Unparteilichkeit infrage gestellt. Das wunderte mich schon. Aber gut, es war eine Erfahrung.

Oft ist es so: Erster gegen Zweiter, da geht es um ganz viel. Diese Spiele laufen meistens irgendwie doch. Bei anderen Spielen, bei dem zwei Mannschaften spielen, die im Mittelfeld positioniert sind, da kommen dann die größten Herausforderungen. Ich habe nicht das eine Spiel, bei dem ich sagen würde: Das war das anspruchsvollste. Ich habe auch Glück gehabt, dass keine dramatischen Sachen passiert sind.

Die ersten Spiele sind natürlich immer besondere, auch der erste internationale Einsatz. Das war schon cool, weil es einfach ein anderes Flair, eine besondere Erfahrung ist, als Assistent im Fußballstadion in Schottland zu stehen – bei Celtic Glasgow. Auf jeden Fall spannende Eindrücke.

Da mache ich mir kaum Gedanken drüber. Als ich in der 3. Liga gepfiffen habe, wurde ich immer gefragt: Wann pfeifst du Bundesliga? Nun pfeife ich Bundesliga und werde gefragt: Wann pfeifst du WM? Es ist immer die Frage nach mehr. Die Bundesliga ist das Nonplusultra. Alleine das geschafft zu haben – damit ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich möchte da auch meine ganze Energie für verwenden. International macht mir auch Spaß, aber ich verschwende keine Gedanken an eine internationale Schiedsrichter-Karriere, kein Fokus darauf. Erst mal genieße ich die Bundesliga.

In Summe bin ich da positiv gegenüber eingestellt. Wir wollen uns auf diesem Gebiet weiter verbessern. Die Hinrunde der vergangenen Bundesliga-Saison lief nicht ganz so rund. In der zweiten Hälfte lief es schon besser, es wurde weniger interveniert und transparenter gestaltet. Bei der WM wurden dann noch zusätzlich die Zuschauer abgeholt. Die WM war jetzt gut, aber auch der Confed-Cup vor einem Jahr war sehr lehrreich. Ich glaube, auch in der Bundesliga wird es besser, weil man viel gelernt hat und kritisch mit dem Thema umgeht. In Summe ist das ein wertvolles Hilfsmittel. Wenn man es bei klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen einsetzt, dann ist es der richtige Weg.

Das ist schon eine riesige Veränderung, aber ja, es war an der Zeit. Und durch die WM wird es nun auch positiven Rückenwind geben.

Jeder Bundesliga-Schiedsrichter ist auch Video-Assistent. Wir alle wurden in der Testphase vor anderthalb Jahren geschult.

Erst mal: Manche denken ja, man sitzt da mit Chips und Bier und entscheidet mal eben. Aber in Wirklichkeit ist der Job des Video-Assistenten anspruchs- und verantwortungsvoll. Man muss auch erst das Gefühl für das Spiel vor den Monitoren entwickeln. Wir sagen immer, wenn der Schiedsrichter bei Ansicht der Bilder seine Meinung sofort ändern würde, dann ist die Schwelle erreicht, bei der der Video-Assistent eingreifen muss. Das ist bei klaren und offensichtlichen Fehlern der Fall. Deshalb ist es auch eine verantwortungsvolle Rolle zu sagen: Ich empfehle dir, dir bitte die Szene nochmals anzuschauen.

Nein, nicht dass ich komplett wieder die Richtung geändert hätte. Es gibt Szenen, die entwickeln sich erst später, die werden später klarer. Da hat man einen Tunnelblick. Man muss sofort entscheiden, das ist das große Herausforderung. Manchmal reift eine Entscheidung erst später. Das spricht auch dafür, dass man nicht eingreift, wenn es halt nicht offensichtlich ist. Je länger man überlegt, desto unklarer ist die Situation. Der Schiedsrichter pfeift ja auch keinen Elfmeter, wenn er Zweifel hat. Er muss schon überzeugt sein, genauso der Video-Assistent bei seiner Empfehlung.

Ich finde, es gibt ihm auch Emotionen. Es gibt auch Situationen, in denen alle gebannt im Stadion sind und sich fragen: Was passiert jetzt? Dadurch kann er auch für Emotionen sorgen. Es ist mir zu pauschal, zu sagen, er nimmt dem Sport die Emotion. Ich glaube, das ist ein Gewöhnungseffekt.

Nein, das wäre der falsche Ansatz. Die Spieler würden diese Unentschlossenheit merken. Das ist der größte Fehler, den man machen kann, alles laufen zu lassen und im Nachgang zu schauen. Dann gibt man die Spielleitung aus der Hand. Es wird als Schwäche von allen wahrgenommen, auch wenn es nur unterbewusst ist. Wir sagen: Bis zum Pfiff, bis zur Entscheidung, alles so wie früher. Dann wird überprüft.

Daran verschwende ich keinen Gedanken. Es fühlt sich für mich auch nicht an, als ob ich kontrolliert werde. Für mich ist das ein weiterer Assistent, der mir hilft. Man muss sich davon lösen, dass man jedes Vergehen glasklar bewerten kann.

Schiedsrichterentscheidungen werden immer kontrovers bleiben. Aber ich glaube, die Neuerungen werden für noch mehr Transparenz und dadurch für eine gesteigerte Akzeptanz sorgen. Diese waren auch von uns gewünscht. Durch die Linien gibt es keinen Interpretationsspielraum mehr. Zudem werden die Zuschauer im Stadion besser abgeholt. Manchmal wussten die nicht genau, was der Schiedsrichter nun eigentlich prüft. Das macht das Ganze transparenter.

Es ändert sich nichts vom Spielerverhalten. Jede Mannschaft ist im Grunde gleich strukturiert. In jeder Mannschaft, ob Kreis- oder Bundesliga, gibt es Spieler, die gegenüber dem Schiedsrichter auffallen. Das muss aber gar nicht unbedingt negativ sein, die sind halt kommunikativer. Und dann gibt es andere, die man halt nicht wahrnimmt. Das war bei mir früher so, das ist in der Bundesliga so, und das war auch in der Schule so. Als ich in Ottersberg vor zehn Jahren gepfiffen habe, waren dort Spieler wie Gregor Schoepe oder Moritz Becker. Das war auch immer gutes Training, weil das Spielertypen waren, die mit dem Schiedsrichter kommuniziert haben. Nur spielerisch ist der Unterschied (lacht).

Heute spiele ich nur noch mit Arbeitskollegen in einer Soccerhalle. Das finde ich auch ganz gut. Manchmal frage ich mich: Warum reklamiert der jetzt, der hat doch gar nicht den Ball gespielt, der hat doch den Fuß getroffen (lacht). Ich bin ja noch beim SV Baden gemeldet, jeder Schiedsrichter muss einem Verein zugehören. Als Zuschauer wird man mich vielleicht noch mal dort sehen, aber nicht als Spieler.

Harm Osmers (33)

ist ein in Bremen geborener Fußball-Schiedsrichter. Mittlerweile hat Osmers unter anderem 22 Bundesligaspiele und 60 Partien in der 2. Bundesliga geleitet. Zudem war er bereits vierter Offizieller in der Europa League. Sein Heimatverein ist der SV Baden.

