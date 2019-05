Bezirksliga Lüneburg 3: Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Dieses Phänomen gibt es auch am letzten Spieltag in Ottersberg zu sehen. In dem Wümmeort treffen zum Saisonfinale zwei Mannschaften aufeinander, die unterschiedlicher nicht hätten abschneiden können. Der TSV Ottersberg empfängt den TuS Bothel. Zwar verlassen beide Teams die Liga, jedoch in unterschiedliche Richtungen.

Die Ottersberger stehen seit einer Woche als Meister fest und kehren dementsprechend direkt in die Landesliga zurück. Der TuS Bothel hat den Abstiegskampf hingegen verloren und muss nach unten in die Kreisliga. Auf die Elf von TSV-Coach Jan Fitschen wartet also ein ruhiger und freudiger Saisonabschluss. Bereits vor dem Anpfiff soll ein wenig gefeiert werden. Denn der Meister wird offiziell von der Staffelleitung geehrt.

Anpfiff: Sonnabend um 16 Uhr in Ottersberg