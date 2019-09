Bezirksliga Lüneburg 3: Ergebnistechnisch ist der Auftakt fast genauso verlaufen, wie sich der TSV Etelsen das gewünscht hat. Mit vier Siegen und einem Remis behauptet der Aufstiegskandidat Nummer eins den ersten Rang der Bezirksliga. Der Platz an der Sonne soll natürlich verteidigt werden, beim kommenden Heimspiel gehört die Favoritenrolle auch ganz klar den Etelsern. Doch der TSV Achim besitzt durchaus das Potenzial zum Stolperstein. „Sie machen das für einen Aufsteiger gut. Wir gehen nicht leichtsinnig in die Partie und wollen konstant über 90 Minuten gut spielen“, äußert Etelsens Coach Nils Goerdel seinen Respekt. Achims Trainer Sven Zavelberg hält einen Punktgewinn ebenfalls nicht für ausgeschlossen: „Eine minimale Chance gibt es doch immer. Wir wollen sie ärgern, sind jetzt aber nicht so vermessen und sagen: Wir spielen auf Sieg. Dafür haben wir auch zu viele personelle Ausfälle.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Etelsen