Svenja Stolz (weißes Kleid) schaffte es bei der Deutschen Meisterschaft in Velden auf den ersten Platz. (FR)

Wer in diesen Tagen der Achimerin Svenja Stolz begegnet, der sieht eine glückliche Frau. Bei der 26-jährigen Blondine ist nämlich noch ein Gefühl präsent: das Gefühl des Sieges bei der Deutschen Meisterschaft im Irish Dance. In Velden, ein Ortsteil in der niederländischen Stadt Venlo, setzte sie sich gegen 15 andere Konkurrenten durch und feierte somit ihren nächsten großen Erfolg in diesem Jahr. Ursprünglich sollte die DM in Bonn ausgetragen werden. Weil die Halle in der ehemaligen Bundeshauptstadt aber nicht zur Verfügung stand, wurden die Titelkämpfe nach Velden verlegt.

Für Stolz bedeutete der Gewinn der Deutschen Meisterschaft in der Altersgruppe 25 bis 30 Jahre die Bestätigung ihres eigenen hohen Leistungsniveaus. Denn nicht zum ersten Mal schaffte es die talentierte Achimerin, ein Großevent mit hochrangiger Konkurrenz mit einem Platz auf einem Treppchen abzuschließen. Noch vor einem halben Jahr kehrte Stolz mit einem bemerkenswerten Nachricht aus Eindhoven zurück: Vizetitel bei der Weltmeisterschaft. Ein Ergebnis, das sie nun im November zur Favoritin in Velden machte.

„Dadurch war ich schon in einer Rolle, in der viel von mir erwartet wurde“, war sich Stolz auch dessen bewusst. Und ihr gelang es, mit diesem Druck umzugehen – das kristallisierte sich vor knapp 300 Zuschauern in Velden auch schnell heraus. So halbierte sich nach drei Runden das Feld, Stolz hatte somit vor der vierten und letzten Runde einen Platz unter den Top acht sicher. Beim abschließenden Tanz wusste sie dann auch abzuliefern. Anders als noch bei der Weltmeisterschaft in Eindhoven, als sie den ersten Platz noch an die Russin Tatjana Nesterenko abgab. „Daraus hatte ich gelernt. Diesmal war die vierte Runde wesentlich stärker.“

Warten auf das Resultat

Bis sie Gewissheit hatte, dauerte es allerdings. „Ich hatte das Gefühl, dass es gut gelaufen ist. Aber wir erfahren die Ergebnisse erst bei der Siegerehrung, dabei wird hinten angefangen. Das ist extrem aufregend“, beschrieb Stolz. Zum Schluss wurde ihr Name genannt. „Es ist schön, wenn man so viel Arbeit reingesteckt hat und die Belohnung dafür bekommt. Man realisiert es aber nicht direkt, erst mit Abstand.“ Für die guten Bewertungen der Kampfrichter möchte sie sich aber nicht zu sehr auf die Schultern klopfen, Eigenlob überlässt Stolz lieber anderen.

Eine Ahnung, warum sie wieder einmal so gut abschnitt, hat sie aber natürlich. „Es ist gut, wenn man mit den Schritten möglichst viel Raum auf der Bühne einnimmt“, sagte die Achimerin. Und wenn es jemand wissen muss, dann ist es Stolz. Denn trotz ihres jungen Alters besitzt sie schon reichlich Routine. Neben den Wettkämpfen in Eindhoven und Velden war sie zuvor auch schon bei den Weltmeisterschaften in Killaney, Brighton und Maastricht dabei. Zudem steigerte sie über ihre Teilnahme an vielen verschiedenen Tanzwettbewerben ihr Level – ein Kriterium im Irish Dance, um bei den größten Turnieren an den Start gehen zu dürfen. Alles Erlebnisse, die ihr helfen, ihr Können konstant abzurufen. „Auf der Bühne muss man sich mental fokussieren und konzentrieren können. Da gehört ein bisschen Erfahrung dazu“, meinte Stolz, die von Sean Gavan trainiert wird.

Es braucht aber auch immer Leidenschaft, um große Erfolge zu erzielen. Bei Stolz ist sie definitiv vorhanden – sie liebt ihren Sport. „Was ich besonders am Irish Dance mag, ist die komplette Körperbeherrschung beim Tanzen. Das hat schon eine ziemliche Eleganz, wenn man es hinbekommt.“ In Norddeutschland ist es aber schwierig, ihre Begeisterung auszuleben. Dort ist Irish Dance nämlich nicht so präsent: Deshalb verfeinert sie selbst ihre Fähigkeiten bei der Duisburger Tanzschule Scoil Rince Celtus. Gemeinsam mit ihrer Mutter Birgit trainiert Stolz aber oft auch in der Halle des TSV Achim.

Studium im Fokus

Allgemein pflegt Stolz zu ihrer Mutter ein gutes Verhältnis. Nicht umsonst überlegen die beiden, gemeinsam eine Tanzschule in Achim zu eröffnen. „Das ist schon der Plan, aber noch nicht so konkret. Momentan fehlt mir die Zeit“, sagte die 26-Jährige. Bei ihr steht nämlich im Moment ihr Lehramtsstudium im Fokus, 2020 will sie den Master abgeschlossen haben. Auch sportlich hat sie Ziele. Bestenfalls will sie ihre Leistungen aus diesem Jahr toppen. Die Möglichkeit dazu besteht im April des nächsten Jahres. Dann findet die Weltmeisterschaft in Velden statt. Und dort hat sie nun positive Erfahrungen gemacht.