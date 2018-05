Benjamin Janssens. (Björn Hake)

Fredenbeck. Für die SG Achim/Baden II hat es in der Handball-Landesliga der Männer am Ende „nur“ zur Vizemeisterschaft gereicht. Den Titel sicherte sich zum dritten Mal in Folge der VfL Fredenbeck III. In einem Endspiel um die Meisterschaft setzten sich die VfL-Routiniers am Sonnabend mit 31:22 (13:12) gegen die Oberliga-Reserve aus der Weserstadt durch.

Nach solch einem deutlichen Resultat hatte es in der Geestlandhalle lange Zeit nicht ausgesehen. Bis zur 43. Minuten waren sich die beiden Spitzenteams auf Augenhöhe begegnet. Benjamin Janssens (acht Tore) hatte in seinem letzten Spiel für den zukünftigen Verbandsligisten aus dem Kreis Verden auf 11:13 verkürzt. Den Anschluss verloren die Gäste ausgerechnet, als sie einen Spieler mehr auf der Platte hatten. Als Fredenbecks Birger Tetzlaff für zwei Minuten auf die Bank musste, konnte die SG aus der Überzahl kein Kapital schlagen. Das Gegenteil war der Fall. Meik Heinemann erhöhte mit zwei Siebenmetertreffern auf 23:19 für die Fredenbecker. Damit war das Spiel entschieden. Der VfL zog im weiteren Verlauf auf 27:20 davon, am Ende waren es neun Tore Differenz. Für Karsten Krone und seine Mannen war es trotz der verpassten Meisterschaft eine erfolgreiche Saison. Das ausgegebene Ziel, Aufstieg in die Verbandsliga Nordsee, hatte die Oberliga-Reserve bereits vorzeitig unter Dach und Fach gebracht. Ob der VfL Horneburg die Achimer begleitet, entscheidet sich in zwei Relegationsspielen. In diesen bekommt es der Dritte aus dem Landkreis Stade mit dem TV Dinklage aus der Landesliga Weser Ems zu tun.