Sönke Peno (Mitte) durfte nach dem Finalturnier jubeln. Er gewann mit dem TB Uphusen II den Kreismeistertitel im Futsal. (Björn Hake)

Achim. Der Fußball-Kreisligist TB Uphusen II hat die Kreismeisterschaft im Futsal gewonnen. Das Team von Ingo Reich und Mirko Kappmeyer setzte sich in der Achimer Gymnasiumhalle im Finalturnier ungeschlagen durch und trat die Nachfolge des TSV Brunsbrock an, der vor einem Jahr den Titel geholt hatte. Die Vizemeisterschaft sicherte sich die Reserve des FSV Langwedel-Völkersen dank der besseren Tordifferenz vor dem TSV Bassen II, der Dritter wurde. Auf den weiteren Rängen folgten TSV Etelsen II, TSV Jahn Westen und der TSV Otterstedt, der ohne Punktgewinn blieb.

Den Grundstein zum Turniersieg hatte Uphusens Oberliga-Reserve bereits in ihrem ersten Spiel gelegt, als die hoch gehandelte Mannschaft des FSV Langwedel-Völkersen II der Gegner war. Beide Teams zeigten den Zuschauern eine rassige Partie, in der es hin und her ging. Letztlich setzte siegte der TBU mit 3:2 und übernahm sofort die Tabellenführung. „Der Dreier gegen Langwedel war natürlich extrem wichtig. Mit dem FSV hatten wir einen großen Konkurrenten bezwungen und ihn damit sofort unter Druck gesetzt“, freuten sich Reich und Kappmeyer unisono über den geglückten Auftakt.

Die Uphuser zeigten ihre technische Fertigkeiten, die im Futsal besonders zum Tragen kommen, auch in den Partien gegen Otterstedt (4:1) und Etelsen II (2:1) sowie in ihrem abschließenden Spiel gegen Westen, das mit 4:0 gewonnen wurde. Gegen die gut sortierte Reserve des TSV Bassen bissen sich die Mannen von Reich und Kappmeyer allerdings die Zähne aus. Am Ende reichte es zu einem 1:1, sodass der TBU keines seiner fünf Spiele verlor. Gefährlich konnte den Uphusern nur noch der TSV Bassen II werden. Das Team von Marius Wagener hatte sich prima verkauft und nach Erfolgen gegen Etelsen II (1:0), Westen (2:0, Otterstedt (3:2) und dem 1:1 gegen Uphusen II alle Trümpfe in seiner abschließenden Begegnung gegen Langwedel in der Hand. Allerdings mussten die Grün-Roten schon mächtig auftrumpfen, denn der TBU hatte ein um fünf Treffer besseres Torverhältnis.

Wageners Schützlinge gaben zunächst alles und drängten gegen den FSV auf das 1:0. Es fiel aber nicht, weil die Langwedeler jegliche Angriffe abwehrten. Das Team von Ralf Görgens zeigte zudem, dass es den kleinen Futsal-Ball ebenfalls sehr gut durch die Reihen laufen lassen kann und schlossen einen schnellen Vorstoß mit der 1:0-Führung ab. Am Ende hatte Langwedel mit 2:1 gewonnen und sich aufgrund seiner guten Tordifferenz noch vor dem TSV Bassen II auf Rang zwei geschoben. „Für uns war das Turnier in Ordnung. Wir haben gut gespielt und mit etwas mehr Glück hätten wir auch ganz oben auf dem Treppchen stehen können“, sagte Wagener.

Langwedel II hatte nach der Auftaktniederlage gegen Uphusen auch im Gemeindederby gegen Etelsen II nicht so richtig in den Rhythmus der Vorrunde gefunden. Der Vergleich endete 1:1. Danach jedoch hatte der FSV zu seiner Form gefunden und brillierte mit engagiertem Offensivspiel. Das Team fertigte Westen mit 3:0 ab und feierte anschließend mit 7:2 den höchsten Sieg gegen die völlig überforderte Truppe des TSV Otterstedt. Im Schlüsselspiel um Platz zwei setzte sich der FSV gegen Bassen II durch und wurde Vizemeister.

Für Etelsens Coach Cord Clausen hatte sein Assistent Nevzat Toprak auf der Trainerbank Platz genommen. Toprak sah ein klasse letztes Spiel seines Teams, das sich gegen Otterstedt mit 3:1 behauptete. „In den ersten beiden Partien haben wir etwas nachlässig agiert, steigerten uns aber und haben gegen Otterstedt unser Können gezeigt“, war Toprak zufrieden. Denn die Schlossparkkicker hatten damit das von Clausen ausgegebene Ziel erreicht.

Mit der Qualifikation für die Endrunde hatte der TSV Jahn Westen aus der 3. Kreisklasse für eine große Überraschung gesorgt. Trainer Christian Böllert sah das auch so: „Wir wollten uns in der Endrunde nicht abschießen lassen. Das ist uns gelungen. Ich denke, dass wir uns gut verkauft haben und ein konkurrenzfähiger Gegner für die anderen Mannschaften waren, die ja in der Feldserie alle mindestens zwei Klassen höher spielen als wir.“ Gegen Otterstedt gewann Westen sogar. Den Treffer zum 1:0 hatte Ömer Kuran unter dem Jubel der Westener Fans markiert.

Ohne jeglichen Punkt blieb der TSV Otterstedt. Der Spitzenreiter der 1. Kreisklasse unterlag fünf Mal. Er schnupperte allerdings zweimal an einem Remis – gegen Westen (0:1) und Bassen II (2:3) musste er sich nur knapp geschlagen geben. „Unser Spiel nach vorne war gar nicht so schlecht. Aber in der Defensive gab es doch große Lücken“, bilanzierte Otterstedts Trainer Claas Bahrenburg, dessen Keeper Sebastian Hamann wenig Chancen hatte, die 18 Gegentore zu vermeiden.

Weitere Informationen

TB Uphusen II – FSV Langwedel-Völkersen II 3:2

TSV Otterstedt – TSV Jahn Westen 0:1

TSV Bassen II – TSV Etelsen II 1:0

TSV Otterstedt - TB Uphusen II 1:4

TSV Etelsen II – FSV Langwedel-Völkersen II 1:1

TSV Jahn Westen – TSV Bassen II 0:2

TB Uphusen II – TSV Etelsen II 2:1

TSV Bassen II – TSV Otterstedt 3:2

FSV Langwedel-Völkersen II – TSV Jahn Westen 3:0

TSV Bassen II – TB Uphusen II 1:1

TSV Jahn Westen – TSV Etelsen II 0:1

TSV Otterstedt – FSV Langwedel-Völkersen 2:7

TSV Jahn Westen – TB Uphusen 0:4

FSV Langwedel-Völkersen II – TSV Bassen II 2:1

TSV Etelsen II – TSV Otterstedt 3:1

Tabelle

1. TB Uphusen II 14:5 13

2. FSV Langwedel-Völkersen II 15:7 10

3. TSV Bassen II 8:5 10

4. TSV Etelsen II 6:5 7

5. TSV Jahn Westen 1:10 3

6. TSV Otterstedt 6:18 0

BAL