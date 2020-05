Ab der neuen Saison darf auch Tobias Naumann, Trainer der SG Achim/Baden, dreimal die Grüne Karte zücken, um sich mit seiner Mannschaft zu besprechen. (Björn Hake)

Ob die Handball-Saison 2020/2021 in Niedersachsen und Bremen am 5. September mit der ersten Runde des Verbandspokals – so ist es laut Rahmenspielplan vorgesehen – beginnt, ist derzeit noch vollkommen offen. Davon abgesehen hat das Präsidium des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) aber bereits die vorläufigen Durchführungsbestimmungen für die kommende Spielzeit auf den Weg gebracht. „Zunächst für die Frauen und Männer von den Oberligen bis zu den Landesklassen Weser-Ems“, wird HVN-Vizepräsident Spieltechnik Jens Schoof auf der Internetseite des Verbandes zitiert. Darüber hinaus nehme der Spielausschuss bis einschließlich 15. Mai über die Internetplattform Nuliga die Mannschaftsmeldungen entgegen.

Es ist eine Neuerung, dass die Spieltechniker des HVN die Durchführungsbestimmungen zeitgleich mit der Öffnung der Meldeportale veröffentlichen. „Macht aber Sinn”, erklärte Vizepräsident Schoof. „Wir wollen den Vereinen und Mannschaftsverantwortlichen mehr Planungssicherheit geben.” Darüber hinaus sollen auf Nuliga „Rohspielpläne“ veröffentlicht werden. Ein genauer Zeitpunkt wird vonseiten des HVN nicht genannt. Die Pläne sollen erst dann publik gemacht werden, „wenn wir die genaue Anzahl der Meldungen für die jeweilige Liga ermittelt haben. Danach werden die Vereine auch noch die Gelegenheit bekommen, uns ihre Wunschrasterzahlen aufzugeben“, sagte Schoof.

Neu wird in der kommenden Saison zudem sein, dass den Mannschaften der Ober- und Verbandsligen (inklusive die Teilnehmer einer möglicher Relegation) zukünftig drei Team-Time-Outs pro Begegnung zur Verfügung stehen. Jens Schoof: „Wir kommen damit einem Wunsch der Vereine nach.” Die Mitglieder des Arbeitskreises Schiedsrichterwesen bereiten laut Auskunft des Vizepräsidenten die Schulungen der Zeitnehmer und Sekretäre vor.