Bei seinem ersten Torwandschießen besiegte Micha Langreder (links) den Bundesliga-Profi Marcel Halstenberg (rechts hinten) von RB Leipzig. Auch Sportstudio-Moderator Jochen Breyer staunte nicht schlecht, als Langreder traf. (imago)

Marcel Halstenberg, Linksverteidiger des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, staunte nicht schlecht am 26. Januar. Das lag weniger daran, dass der Nationalspieler mit den Leipzigern nachmittags bei Eintracht Frankfurt verlor und der Vorsprung auf Verfolger Bayern München dadurch auf einen Punkt zusammenschmolz, sondern an etwas Anderem: Der Bundesliga-Profi verlor an jenem Abend gegen Micha Langreder vom TSV Etelsen beim Torwandschießen im Aktuellen Sportstudio. Der Mittelfeldspieler traf in der ZDF-Sendung bei sechs Versuchen, davon jeweils dreimal oben und unten, zweimal, während Halstenberg ohne Treffer blieb. Nun tritt Langreder an diesem Sonnabend erneut zum Torwandschießen an – und schießt dabei um 25 000 Euro.

Der 26-Jährige ist einer von zehn Amateuren, die die Profis in dieser Saison besiegten. Damit qualifizierte sich Langreder für den Vorentscheid zum Finale. Das ist für den Schlossparkkicker wahrlich noch mal etwas Anderes als das erste Torwandschießen, für das er sich durch ein Traumtor gegen den SV Ippensen empfahl. „Ich bin ehrlicherweise schon aufgeregt. Ich würde es gerne locker angehen, setze mich aber schon unter Druck“, gibt Langreder einen ehrlichen Einblick in sein Innenleben. Als der Mittelfeldakteur sich das erste Mal auf den Weg nach Mainz machte, sah seine Gefühlslage anders aus. „Ich habe mich damals nicht drauf vorbereitet, da ich der Meinung war, dass man das nicht trainieren kann“, sagt er.

Diesmal sieht das Ganze etwas anders aus. „Ich habe mich schlau gemacht und gelesen, dass der Vorjahressieger (Hendrik Mühlenbein, Anm. d. Red.) viel geübt hat und ziemlich treffsicher war“, erzählt Langreder. Deshalb stellte ihm Etelsens Hauptsponsor Axa eine Torwand zur Verfügung. „Es sind die gleichen Maße, mit denen der Vorjahressieger auch geübt hat“, sagt der 26-Jährige. Wenn das kein gutes Omen ist. Langreder bereitet sich intensiv auf seinen Auftritt vor. „Ich übe seit circa einer Woche“, sagt er. Nachdem Langreder am Sonnabend gegen 17.30 Uhr an seinem Hotel in Mainz ankommt, trifft der Schlossparkkicker auf seine neun Gegner. Bevor es in der Live-Sendung zum großen Finale kommt, müssen Langreder und Co. zu einem Vorentscheid antreten. Alle zehn Kandidaten schießen dabei im bekannten Modus jeweils dreimal nach unten und nach oben. Die besten zwei Amateure duellieren sich dann ab 23 Uhr in der Live-Sendung.

Um für das finale Torwandschießen zu üben, stellte Etelsens Hauptsponsor Axa eine Torwand für Micha Langreder (rechts) bereit, die der 26-Jährige fleißig nutzt. (TSV Etelsen)

Langreder geht mit einem ehrgeizigen Ziel in den Vorentscheid. „Ich will unten dreimal und oben einmal treffen. Alles andere wäre Bonus, der oben draufkommt“, sagt der Etelser, der sich vorstellen kann, dass diese Anzahl an Treffern reichen würde, um ins große Finale einzuziehen. „Beim Vorentscheid hat der Vorjahressieger auch viermal getroffen. Deshalb denke ich, dass drei bis vier Tore reichen werden“, sagt er. Sollte Langreder ins Finale einziehen, muss er auch hier noch mal volle Konzentration beweisen – auch wenn diesmal kein Studio-Publikum in Mainz vor Ort ist, das ihn anfeuern kann. Dass der 26-Jährige mit solch einer Drucksituation umgehen kann, hat er bei seinem ersten Auftritt gezeigt. Warum also nicht noch mal solch einen Tag erwischen? Im Fußball ist schließlich alles möglich.

Für den Gesamtsieger im Torwandschießen wartet eine stattliche Summe Geld. Nicht weniger als über 25 000 Euro dürfte sich Langreder freuen, wenn er sich den Sieg holt. Sollte der Schlossparkkicker diese Summe tatsächlich einstreichen, wüsste er schon, was er damit machen würde. „Ich würde zunächst meine Familie zum Essen einladen“, sagt Langreder ganz bescheiden. „Außerdem würde ich den Triumph noch am Abend mit einem Freund feiern, der mich begleiten wird. Da würde der ganze Abend dann auf mich gehen. Weiteres habe ich bisher nicht geplant.“

Wenn am Sonnabend das Aktuelle Sportstudio um 23 Uhr auf den Fernsehbildschirmen flimmert, wissen sie auch beim TSV Etelsen spätestens, ob Langreder den Einzug ins Finale geschafft hat oder nicht. Auch wenn das Studio-Publikum momentan fehlt, ein Millionen-Publikum vor dem Fernseher wäre Langreder sicher. Und vielleicht schaut auch sein Gegner vom ersten Torwandschießen, Marcel Halstenberg, zu. Zeit dafür hätte er in jedem Fall, da die Saison vorbei ist. Sicher ist jedoch: Am Schlosspark sind am Sonnabend die Daumen gedrückt.