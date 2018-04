Kerem Sahan trägt auch in der kommenden Saison das Trikot des TBU. (Björn Hake)

Ottersberg/Uphusen. Beim TB Uphusen geht an diesem Sonntag mit dem Auswärtsspiel gegen Arminia Hannover (Anpfiff um 15 Uhr) nicht nur der Abstiegskampf weiter. Auch die Planungen für die Saison 2018/2019 schreiten voran. Der Fußball-Oberligist teilte jetzt mit, dass mit Kerem Sahan und Ali Achour zwei weitere Spieler ihre Zusage für die neue Spielzeit gegeben haben. Darüber hinaus wird Fabrizio Muzzicato ein neuer Co-Trainer an die Seite gestellt. Andre Schmitz, Sportlicher Leiter des TBU, bestätigte am Freitagvormittag, dass Mike Gabel im Sommer an den Arenkamp wechselt. Derzeit arbeitet Gabel als Sportlicher Leiter beim TSV Ottersberg.

„Bereits im Winter haben wir mit Mike erste Gespräche geführt. Wir haben uns aber dazu entschieden, ihn im Sommer zu holen“, sagte Schmitz. Die Uphuser wollen, dass Mike Gabel zunächst seine Aufgabe beim TSV Ottersberg vernünftig zu Ende bringt und mit dem Team im besten Fall den Abstiegskampf in der Landesliga Lüneburg erfolgreich übersteht. Den Namen Mike Gabel hatte Uphusens zweiter Sportlicher Leiter, Florian Warmer, ins Spiel gebracht. Cheftrainer Fabrizio Muzzicato hatte laut Schmitz den Wunsch geäußert, noch einen weiteren Co-Trainer ins Team zu holen. „Fabrizio und Mike haben sich schon mehrmals getroffen und sich gut verstanden. Sie sind auf einer Wellenlänge“, erklärte Schmitz. Gabel sagte auf Nachfrage, dass er gerne wieder als Trainer tätig sein möchte: „Als Sportlicher Leiter kann ich auch später wieder arbeiten. Ich hätte auch als Cheftrainer woanders anfangen können, wollte aber lieber erst einmal wieder als Co-Trainer arbeiten.“

Kein Unbekannter am Arenkamp

In Uphusen ist Mike Gabel kein Unbekannter. Er war bei den Arenkampkickern schon einmal als Co-Trainer aktiv. Im Dezember 2015 übernahm er beim TBU den Posten. Sein Cheftrainer war damals Dennis Offermann. Im Mai 2016 verließen Offermann und Gabel Uphusen, um beim TSV Etelsen anzuheuern. Im Januar 2017 war für Gabel in Etelsen Schluss, weil er sich dazu entschieden hatte, beim TSV Ottersberg den Posten des Sportlichen Leiters zu übernehmen.

Vergrößert wird das TBU-Trainerteam allerdings nicht. Denn während Mike Gabel nach Uphusen kommt, wird der jetzige Co-Trainer Oktay Yildirim sein Amt niederlegen. „Und das macht mich auch ein bisschen traurig“, sagte Andre Schmitz. Yildirim, der ohnehin beruflich stark eingespannt ist, hat laut Schmitz die Meinung vertreten, dass zwei Co-Trainer zu viele wären. „Daher hat sich Oktay entschieden, sich nach der Saison zurückzuziehen“, sagte Andre Schmitz.

Über den Planungen für die neue Saison steht jedoch der Abstiegskampf, in dem die Uphuser weiterhin stecken. Am Sonntag geht dieser Kampf weiter – und zwar bei Arminia Hannover. Für Muzzicato ist die Arminia eines der spielstärksten Teams der Oberliga Niedersachsen. „Daher wird es eine schwierige Aufgabe für uns“, sagt der Coach. „Allerdings rechnen wir uns auch gute Chancen aus, weil wir gegen Northeim und Spelle gewonnen haben.“ Personell hat Muzzicato an diesem Sonntag keine Probleme.

Während sich Sahan und Achour dazu entschieden haben zu bleiben, stehen Ayoub Rochd und Marco Wahlers laut Fabrizio Muzzicato aus beruflichen Gründen künftig nicht mehr im Kader.