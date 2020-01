Die beiden Trainer Marc Winter (rechts) und Lars Müller-Dormann arbeiten akribisch, damit der TV Oyten die Liga hält. (Björn Hake)

Oyten. Kurz vor dem Jahreswechsel haben die Handballerinnen des TV Oyten in den Sozialen Medien ein Versprechen abgegeben. Auf ihrer Facebookseite sendeten sie ihren Anhängern zunächst nachträgliche Weihnachtsgrüße und versicherten zudem „mit voller Power ins Jahr 2020 zu gehen“. Das müssen die „Vampires“ auch. Denn in der Nordstaffel der 3. Liga wartet auf den TVO eine harte und kraftraubende Rückrunde. Elf Spiele bleiben dem Tabellenletzten noch, um den Abstieg in die Oberliga zu verhindern. Die Mission Klassenerhalt beginnt für Oyten in einer knappen Wochen – und zwar mit einem Heimspiel gegen den SV Henstedt-Ulzburg.

Dass das Team mit voller Power das neue Jahr und die zweite Saisonhälfte angehen will, habe es in den bisherigen Trainingseinheiten schon einmal unter Beweis gestellt, weiß Marc Winter zu bestätigen. „Die Mädels gegen auf jeden Fall Gas. Die Stimmung ist weiterhin sehr gut“, sagt Winter, der gemeinsam mit Defensivspezialist Lars Müller-Dormann das Trainer-Duo beim TV Oyten bildet. Doch so positiv die Eindrücke aus der Vorbereitung auf die Rückrunde auch sind, so schwer wird die Aufgabe sein, die die beiden Trainer und ihr Team zu bewältigen haben.

Trainer bleibt realistisch

Von den elf Partien der Hinrunde haben die „Vampires“ nur eine gewonnen. Beim ebenfalls abstiegsbedrohten Hannoverschen SC siegte Oyten mit 24:22. Der einzige Saisonerfolg wurde noch unter Coach Jörg Leyens eingefahren, von dem sich der Klub nach der 30:45-Schlappe beim MTV Heide trennte. Seitdem stehen – seit jetzt vier Partien – Winter und Müller-Dormann in der Verantwortung.

Zwar waren unter dem Duo einige Besserungen zu erkennen, allerdings haben die beiden Coaches bisher noch nicht gepunktet. Daher ist Oyten auf den zwölften und letzten Tabellenplatz gerutscht. Aktuell schaut es danach aus, als könne es für den TVO nicht viel weiter nach oben gehen. Denn ein Resultat vom vergangenen Wochenende spielte Winter und Co. so gar nicht in die Karten. Der VfL Oldenburg III hat beim SC Alstertal-Langenhorn gewonnen. Der Rückstand des TV Oyten auf den Klub von der Hunte, der Neunter ist, beträgt nun schon sieben Punkte. Jener neunte Rang reicht am Saisonende für den Klassenerhalt. „Wir müssen aber realistisch bleiben. Unser Ziel muss es sein, dass wir Drittletzter werden“, sagt Winter. Zwar ist der zehnte Rang laut Statuten ein Abstiegsplatz, allerdings kann dieser ebenfalls zum Ligaverbleib reichen, sollten andere Teams auf ihr Drittliga-Startrecht verzichten. Solch ein Szenario hat es in den vergangenen Jahren immer wieder mal gegeben. „Um Platz zehn zu ergattern, müssen wir ein Spiel mehr gewinnen als die HG OKT und zwei mehr als der Hannoversche SC“, rechnet Winter vor. Obwohl er um die Mammutaufgabe weiß, ist der Coach optimistisch: „Es wäre sicher vermessen, wenn wir sagen, dass wir gegen die ersten vier, fünf Teams der Tabelle gewinnen können. Aber die Mannschaften dahinter sind für uns alle machbar. So selbstbewusst dürfen wir sein. Und irgendwie müssen wir ja auch die nötigen Punkte holen“, sagt Marc Winter.

Trotz der schwierigen Lage, ans Aufgeben mag im TVO-Lager niemand denken. Zumal ja auch noch eine komplette Halbserie vor dem Team liegt. Personell wurde darüber hinaus während der Pause ein wenig aufgestockt. „Kim Pleß gehört nun fest zum Team. Genauso werden Sabine Peek, Nathalie Meinken und Jasmin Johannesmann aus der zweiten Mannschaft zu festen Bestandteilen des Drittliga-Kaders. Es ist ein klares Zeichen, dass der Verein das Team in der Liga halten will. Marc Winter und Co. fiebern dem Auftakt zur Rückrunde bereits entgegen.

Allerdings sei er auch froh darüber, noch ein paar Einheiten zu haben, damit die kraftraubenden Monate mit vollem Einsatz angegangen werden können.