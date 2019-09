Es war für die U18-Fußballer der JSG Baden/Etelsen eine Premiere. Für die junge Elf von Trainer Bastian Reiners stand das erste Spiel in der Landesliga an. Zu Gast am Etelser Schlosspark war die JSG Gellersen/Reppenstedt. Für das Reiners-Team war die Premiere aber keine erfolgreiche. Die Gäste gewannen die Partie mit 1:0 (0:0).

Die Partie hätte aber gut und gerne anders ausgehen können, meinte Reiners: „Selbst der Trainer von Gellersen hat mir gesagt, dass der Sieg nicht gerade verdient war.“ Denn laut des Trainers der Gastgeber war es sein Team, das die Mehrzahl an Chancen hatte. In Halbzeit eins vergab Joscha Friesacher die mögliche Führung. Nach der Pause habe sein Team die Partie komplett im Griff gehabt. Dennoch verpassten Mika Jungmann und Lukas Pein das 1:0. Ein Tor sollte aber noch fallen, das die Gäste in der Minute 83 markierten.