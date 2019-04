Im letzten Auswärtsspiel der Saison verlor Mohamed Sibahi mit Oyten in Hamburg. (Björn Hake)

Hamburg. Der TV Oyten hat in seinem letzten Auswärtsspiel in der Saison 2018/2019 in der Jugendhandball-Bundesliga eine deutliche Niederlage kassiert: Mit 23:31 (7:13) musste sich die Mannschaft von Trainer Thomas Cordes am Sonnabend dem HSV Hamburg geschlagen geben.

Für das Team aus der Elbmetropole war der doppelte Punktgewinn wichtig. Denn es kämpft noch um den direkten Klassenerhalt. Ob der Sieg den Hanseaten reicht, wird sich erst am letzten Spieltag zeigen. Der HSV müsste beim Tabellenführer SG Flensburg/Handewitt zumindest einen Punkt holen, will man den 1. VfL Potsdam in der Tabelle noch von Platz sechs verdrängen. Derweil steht vor dem Saisonfinale am kommenden Sonntag, 14. April, gegen den VfL Bad Schwartau bereits fest, dass der TV Oyten seine zweite Saison im Oberhaus auf Rang zehn beenden wird.

In Hamburg waren die Gäste nur bis zum 3:3 (5.) auf Augenhöhe. Den dritten Treffer der Gäste erzielte Rückraumspieler Niko Korda. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit verspielten die Cordes-Schützlinge jedoch ein besseres Resultat. „Wir haben einige gute Chancen ausgelassen und uns durch manche Entscheidung der Schiedsrichter aus dem Konzept bringen lassen“, sagte Thomas Cordes. Oytens Trainer hatte bei den Unparteiischen während des „körperbetonten Spiels“ eine klare Linie vermisst. „Das müssen wir dann halt so hinnehmen“, meinte Thomas Cordes.

Korda und Sibahi beste Schützen

Nachdem die Seiten mit einem Sechs-Tore-Rückstand aus Sicht des TV Oyten gewechselt worden waren, pendelte sich der Rückstand der Gäste nach dem 18:10 (39.) durch Kilian Tiller bei acht Toren Abstand ein. Sieben Sekunden vor dem Ende traf Timon Timmermann per Siebenmeter zum Endstand. Bei den Gästen trugen sich bis auf Abwehr-Spezialist Leonard Fischer alle Feldspieler in die Torschützenliste in. Am häufigsten trafen Mohamed Sibahi und Niko Korda. Jeweils vier Tore standen für die beiden Rückraumakteure nach 60 Minuten zu Buche.