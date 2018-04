Ricardo Seidel bekam als Trainer des SV Hönisch am Osterwochenende zwei sehr torreiche Spiele zu sehen. (Strangmann)

Der Einstand von Vico Liegmann als Coach des TSV Ottersberg II ging in der Fußball-Kreisliga daneben. Das Team von der Wümme kassierte gegen Hönisch mehr als ein halbes Dutzend Treffer. Für den SVH verlief das Osterwochenende nicht ganz erfolgreich. Die Elf von Ricardo Seidel hatte zuvor seine Partie beim Spitzenreiter Rot-Weiß Achim verloren. Thedinghausen und Dörverden trennten sich unentschieden.

TSV Ottersberg II - SV Hönisch 0:7 (0:3): „Das war gar nichts“, sagte Liegmann nach seinem Debüt. Der neue Coach räumte ein, dass er die von ihm übernommene Mannschaft überhaupt nicht kannte. „Ich wusste nicht einmal die Namen der Spieler. Ich hoffe nun, dass wir in den verbleibenden Spielen eine Einheit formen können, die den Klassenerhalt noch schafft.“ Gegen den SVH lief bei den Platzherren nichts zusammen. Zur Pause führten die Gäste durch die Treffer von Felix Hellwinkel (12./14.) und Max Brümmer (34.) mit 3:0. Nach der Halbzeitpause zeigte sich die Offensive noch effektiver und schoss das Team durch die Tore von Hannes Hammer (51.), Tobias Rolf (60.), Moritz Ackermann (63.) und Brümmer (82.) zum höchsten Saisonsieg. „Wir hätten auch leicht zweistellig gewinnen können“, sagte SVH-Coach Ricardo Seidel.

1. FC Rot-Weiß Achim - SV Hönisch 5:4 (2:4): „In der Pause habe ich deutliche Worte gebraucht. Zum Glück fielen diese auf fruchtbaren Boden“, verriet RW-Coach Costa Efeoglu. Die Rot-Weißen boten ihren Anhängern zunächst nur Magerkost und gerieten früh in Rückstand durch den Treffer von Felix Hellwinkel (10.). Auch das Ausgleichstor von Kouassi Wilfried Yao (20.) brachte dem Spiel noch nicht die Wende, denn mit seinem zweiten Treffer sorgte Hellwinkel für das 2:1 (30.) des SVH. Turbulent war die Schlussphase der ersten Halbzeit. Özgür Görmez glich zunächst zum 2:2 aus (38.), ehe Jonas Post mit einem Doppelpack den SVH mit 4:2 in Führung schoss (40./45.). Nach Efeoglus Gardinenpredigt in der Kabine lief es beim Tabellenführer in Durchgang zwei rund und er wendete die Partie durch die Tore von Görmez (54.), Berkat Karaca (70.) und Yao (85.).

TSV Thedinghausen - TSV Dörverden 2:2 (1:1): Die Gastgeber hatten das Spiel im Griff. Ihnen fehlte allerdings die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, sodass viele Chancen nicht genutzt wurden und Dörverden mit Glück und Geschick einen Punkt entführte. Jan-Dirk Ölfke markierte nach einer halben Stunde das 1:0 für Thedinghausen. Nur fünf Minuten später gelang Pascal Deke per Kopfball das 1:1. In Durchgang zwei nutzte Deke einen von Lennart Schröder verwirkten Strafstoß zur Führung der Gäste (48.). Das Ausgleichstor gelang Ölfke mit dem Kopf. Er nutzte eine Flanke von Philipp Neugebauer (80.). In der Schlussphase ließen Kevin Boss und Dennis Buttkus die Möglichkeiten zum Siegtreffer der Gastgeber aus. „Leider nutzen wir unsere Chancen im Moment nicht“, sagte Thedinghausens Co-Trainer Jan Steffens.