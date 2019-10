Mit Auswärtssieg ins Pokal-Halbfinale

Durch einen 2:1 (2:0)-Erfolg bei der JSG Mechtersen/Wittorf/Roddau sind die U17-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock ins Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals eingezogen. JFV-Trainer Felix Meyer hob nach dem Spiel das positive Ergebnis hervor: „Die Jungs haben sich vor der Saison den Pokalsieg als Ziel gesetzt. Dem sind wir einen Schritt nähergekommen. Spielerisch haben wir uns etwas schwergetan, aber im Pokal zählt nur das Weiterkommen."

Meyer musste beim klassentieferen Bezirksligisten auf einige Stammspieler verzichten. Seine Mannschaft, die in der Landesliga spielt, wurde dennoch ihrer Favoritenrolle gerecht. Den Grundstein dafür legten zwei blitzsaubere Tore im ersten Abschnitt – markiert durch Joost Cordes (30.) und Justin Quiring (40.). Anschließend verpassten es die Gäste, bei den zahlreichen Chancen den dritten oder gar vierten Treffer nachzulegen. „Dann haben wir ein unglückliches Gegentor kassiert und der Underdog hat wieder an die Überraschung geglaubt", erklärte Meyer. In der Schlussphase geriet sein Team zwar noch einmal unter Druck, letztlich brachte der JFV den Sieg aber über die Zeit und verhinderte somit ein fälliges Elfmeterschießen. Im Halbfinale gastiert das Meyer-Team am 7. März beim MTV Treubund Lüneburg.