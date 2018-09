Kim Pleß leitete viele Gegenstöße des TV Oyten II ein. (Björn Hake)

Deutlicher Sieg nach zähem Beginn für die Handballerinnen des TV Oyten II: Beim TV Neerstedt setzte sich der von Jens Dove trainierte Oberligist am Sonnabend mit 36:25 (17:15) durch. Im Duell zwischen dem Aufsteiger aus der Gemeinde Dötlingen und der Drittliga-Reserve aus dem Landkreis Verden hatte Kirsten Kurok das Heimteam beim 6:5 (11.) letztmals in Führung geworfen. In der Folge bekamen die Gäste mehr Zugriff auf die Partie. Durchgang zwei ging dann klar an den TV Oyten II. In der 44. Minute – Jacqueline Nowak hatte zum 27:17 getroffen – war der Vorsprung erstmals im zweistelligen Bereich angekommen.

Zunächst hatte aber der TV Neerstedt mehr vom Spiel. Kirsten Kurok und Nadja Albes ließen die Deckung des TV Oyten II das eine oder andere Mal alt aussehen. Der Lohn: Nach dem 3:3 durch die junge Rechtsaußen Janina Heine sorgten Lisa Rangnick und Delia Mathieu erstmals für eine Zwei-Tore-Führung des TVN – 5:3 (7.). „Neerstedt hat das gut gemacht und die Räume in unserer Deckung genutzt“, lobte Jens Dove den Aufsteiger.

Nowak kaum zu halten

Elf Minuten war das Spiel alt, da legte der Trainer der „Vampires“ die Grüne Karte auf den Zeitnehmertisch. Mit einer defensiveren Deckung kam der TVO fortan besser in die Partie. Allen voran Jacqueline Nowak war in der Folge kaum zu halten. Zwischen der 12. und 47. Minute steuerte die Rückraumlinke neun Tore zum letztlich ungefährdeten Sieg ihrer Mannschaft bei. Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt: Immer wieder angelte sich Kim Pleß ungenaue Pässe der Neerstedterinnen. Dann ging es mit viel Tempo nach vorne. Den Paraden von Rieke von Seggern und Sina Huntemann im Tor der Gastgeberinnen war es schlussendlich zu verdanken, dass der TV Oyten II nicht noch die 40-Tore-Marke knackte.

Neerstedts Trainer Maik Haverkamp blieb am Ende die Erkenntnis, dass seine Mannschaft die Punkte gegen den Abstieg gegen andere Gegner holen muss. Nach dem guten Start hätte er sich allerdings einen knapperen Endstand gewünscht. Gegen die defensivere Deckung sei seiner Mannschaft nur noch wenig eingefallen, gab der 31-Jährige zu. Derweil zeigte sich Jens Dove zufrieden. „In der Halbzeitpause musste ich kurz laut werden, im zweiten Abschnitt haben wir es dann sehr gut gemacht.“

Für den TV Oyten II geht es am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen einen weiteren Aufsteiger weiter. Dieser trägt den Namen GW Mühlen.