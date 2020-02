Konnte mit der Niederlage gegen Lindow-Gransee an sich leben, aber nicht mit der Art und Weise: Badens Coach Werner Kernebeck. (Björn Hake)

Drei Siege in Folge und dann eine 0:3-Pleite. Diese Statistik und das letzte Ereignis stören Coach Werner Kernebeck an sich keineswegs. Drei Siege in Folge bedeuteten für den TV Baden in der 2. Bundesliga den Sprung auf Rang fünf – ein riesiger Erfolg für die Badener Volleyballer, deren Ziel der Klassenerhalt ist. 0:3 hieß es dann zuletzt gegen den SV Lindow-Gransee, seines Zeichens Tabellenzweiter und somit nicht die Kragenweite der Badener.

Klingt zunächst, als wäre alles bestens. Doch es gibt ein kleines Aber. „Ich trauere nicht der Partie gegen Lindow in dem Sinne hinterher, dass wir nicht gewonnen, sondern, dass wir uns nicht gut präsentiert haben. Lindow hatte einen Super-Tag, aber wir leider einen Grotten-Tag“, erzählt Werner Kernebeck. Er war schlichtweg mit dem Wie nicht zufrieden, und dass soll sich nun am Sonnabend im Spiel beim TuS Mondorf (Anpfiff um 19.30 Uhr) wieder ändern. „Sicher muss man Punkte holen, aber es ist auch immer eine Frage, wie wir gewinnen, wie wir verlieren, wie stellen wir uns an, wie entwickeln wir uns.“

Damit all diese Fragen wieder positiv beantwortet werden können, arbeitete der TVB in der Trainingswoche insbesondere an den Schwächen aus der Partie gegen Lindow: Annahme und Block. Der Coach sieht seine Truppe gut vorbereitet auf das Duell mit dem Tabellenelften. Wichtig sei es, gut ins Spiel zu kommen „und die beiden Angreifer in Schach zu halten“. Mondorf steht knapp vor den Abstiegsrängen und tut sich in seiner zweiten Saison nach dem Aufstieg schwer. „Das müssen wir ausnutzen, wir müssen den Takt vorgeben. Dann ist ein Sieg absolut machbar“, betont Kernebeck.

Siegesserie fortsetzen

Sollte das gelingen, wäre es für den Badener Coach die Fortsetzung der Siegesserie. „Wenn man gegen Mannschaften wie Mitteldeutschland und Lindow verliert, kann nicht von Unterbrechung die Rede sein. Wir haben die Niederlage schnell analysiert, schnell abgehakt und jetzt wollen wir weitermachen“, erklärt Kernebeck. Und der Coach ist guter Dinge, dass seiner Truppe das auch gelingen wird. Das liegt auch daran, dass er wieder mehr Alternativen zur Verfügung hat. Vor dem Spiel beim TuS Mondorf vermeldet der Coach „alle Mann an Bord“. Das beinhaltet auch die beiden Zuspieler Alessandro Blasi (wieder fit nach Bänderverletzung) und Moritz Wanke (zurück nach Auslandsreise). „So stellt man es sich als Trainer vor. Nun ist es an den Jungs, mir im Training zu zeigen, wer die beste Alternative ist.“