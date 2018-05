Während Steen Burford (links) gegen den FC Hambergen einsatzbereit ist, muss der Spitzenreiter FC Verden 04 am Mittwoch auf Frederik Bormann verzichten. (Björn Hake)

Verden. Die Domweih im Jahr 2015 – es war egal, an welchem Tag das Fest besucht wurde. Eigentlich war immer ein Mensch in einem blauen T-Shirt zu sehen, das daran erinnerte, dass der FC Verden 04 die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga und den Aufstieg in die Landesliga gefeiert hatte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Spieler des FCV auch bei der Domweih 2018 in blauen Meister-Shirts in der Innenstadt auftauchen, ist ziemlich groß. Denn Verden fehlt zum Titel in der Bezirksliga nur noch ein Punkt. Dieser soll am Mittwoch eingefahren werden, wenn die Reiterstädter beim FC Hambergen (Anpfiff um 19 Uhr) antreten. Der FCH ist das einzige Team, das Verden den Titel theoretisch noch streitig machen kann.

Falls Hambergen die Verdener in der Tat noch abfangen sollte, käme dies einer mittelgroßen Sensation gleich. Denn im Grunde spricht alles dafür, dass Verden Meister wird – auch wenn der FCV seine beiden letzten Spiele gegen Hambergen und Wallhöfen verlieren sollte und der Gegner vom Mittwoch seine drei letzten Partien allesamt erfolgreich gestaltet. In diesem Falle wären die beiden Klubs zwar punktgleich, doch Stand jetzt hat Verden das um 22 Treffer bessere Torverhältnis.

In Verden wissen sie alle, dass sie schon mit einer Hand am Titel sind. Doch trotz der guten Ausgangslage gibt sich FCV-Trainer Sascha Lindhorst zurückhaltend. Der Trainer findet nicht, dass sich sein Team gegen Hambergen ruhig einen Ausrutscher leisten könne, weil es am letzten Spieltag zu Hause „nur“ gegen den bereits abgestiegenen TSV Wallhöfen geht. „Ich sehe das nicht so. Fakt ist: Wir brauchen noch einen Punkt, damit wir erst gar nicht mit Rechenspielchen anfangen müssen. Und diesen Punkt wollen wir uns in Hambergen holen“, kündigt Lindhorst an, dass seine Mannschaft bereits vor dem Saisonfinale gegen Wallhöfen den letzten Schritt in Richtung Landesliga-Rückkehr machen will.

Dass sich der FC Verden in der Theorie sogar zwei Niederlagen leisten kann, hat er dem FSV Langwedel-Völkersen zu verdanken. Der Klub, den Sascha Lindhorst einst als Trainer in die Bezirksliga geführt hat, gewann am Sonnabend überraschend gegen Hambergen. „Unsere Ausgangslage war auch vor dem Sieg der Langwedeler gut. Jetzt ist sie vielleicht ein wenig komfortabler geworden. Dennoch fehlt uns noch ein Punkt“, sagt Lindhorst. „Der FSV hat uns natürlich geholfen, uns aber mit seinem Sieg gegen uns auch schon wehgetan.“

Beim FC Hambergen ist der Glaube, Verden noch von der Spitze verdrängen zu können, zwar auf ein Minimum gesunken, Sascha Lindhorst rechnet allerdings dennoch damit, dass seine Elf auf einen Gegner trifft, der sich noch einmal voll reinhängen wird. „Hambergen hat in der Rückrunde komplett überzeugt. Die haben regelmäßig ihre Punkte geholt. Ich gehe davon aus, dass es ein enges Spiel wird“, denkt Sascha Lindhorst. Bereits das Hinspiel war umkämpft. Im Oktober 2017 setzte sich Verden am Hubertushain knapp mit 2:1 gegen die Elf aus dem Landkreis Osterholz durch. „Wir sind guten Mutes, dass wir mindestens den einen Punkt am Mittwoch holen“, sagt Lindhorst. „Denn wir spielen bislang eine gute Rückrunde und im Allgemeinen auch eine tolle Saison.“

Zudem habe seine Mannschaft in dieser so erfolgreichen Spielzeit bereits die Erfahrung gemacht, dass jede Begegnung mit der vollen Konzentration angegangen werden muss. „Das Spiel in Langwedel hat uns das zum Beispiel gezeigt“, erinnert der Coach an die 2:3-Schlappe am Burgbad. „Wir dürfen nicht den Fehler machen und an die übernächste Aufgabe denken“, warnt Lindhorst ausdrücklich davor, dass seine Spieler mit dem Hintergedanken auflaufen, dass der fehlende Punkt gegen Wallhöfen schon eingefahren wird.

Gegen Hambergen muss Sascha Lindhorst allerdings auf einen Spieler verzichten, der sich im Laufe der Rückrunde zu einer echten Säule in der FCV-Elf entwickelt hat: Frederik Bormann muss wegen eines Muskelfaserrisses pausieren.