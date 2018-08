In Durchgang eins zeigte Stefan Wöhlke einige Paraden. (Björn Hake)

Verden. Den ersten dreifachen Punktgewinn haben die Landesliga-Fußballer des FC Verden 04 gefeiert. Bevor der 4:2 (2:0)-Heimsieg gegen den SV Eintracht Lüneburg feststand, benötigten die Gastgeber jedoch eine Portion Glück, viel harte Arbeit und einen überragenden Torhüter in ihren Reihen. FC-Schlussmann Stefan Wöhlke hielt sein Team vor allem in der ersten halben Stunde mehrfach im Spiel.

„Die Jungs sind mit der 2:0-Führung zufrieden in die Kabine gegangen. Ich musste ihnen erstmal erklären, dass wir gar nicht wissen, warum wir überhaupt führen und dass wir es allein Stefan zu verdanken haben, ohne Gegentor in die Pause gekommen zu sein“, fand FC-Trainer Sascha Lindhorst klare Worte. Schon nach zwei Minuten stand Wöhlke erstmals im Blickpunkt, als er im direkten Duell gegen Lüneburgs David Mehl Sieger blieb. Nur sieben Minuten später setzte erneut Mehl einen Schuss nur knapp neben den Kasten. In der 24. Minute bügelte Wöhlke einen Patzer von Frederik Bormann aus und rund zehn Minuten später hielt der Schlussmann im Verbund mit dem Torpfosten einen Kopfball von Philipp-Marvin Borges im Anschluss an einen Eckball. Dazwischen ließ der FC Verden 04 einzig bei einem Schussversuch von Maximilian Schulwitz, der knapp über den Querbalken strich, erstmals aufhorchen (31.). Kurz vor dem Wechsel stellten die Platzherren das Spiel per Doppelschlag auf den Kopf: Zunächst verwandelte Schulwitz einen an Kato Tavan verwirkten Foulelfmeter sicher zur Führung (41.). Anschießend setzte sich Patrik Zimmermann geschickt durch und traf per Linksschuss ins lange Eck (42.).

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete: mit einem Treffer für den FC Verden 04. Kato Tavan führte einen Eckstoß kurz aus. Jonas Austermann schlug eine Maßflanke auf Patrik Zimmermann, der den Ball per Kopf zum 3:0 ins Netz bugsierte (49.). Die Gastgeber waren nun klar am Drücker. Weitere Treffer lagen in der Luft. „Nach dem 3:0 haben wir unsere Konter nicht gut ausgespielt, sonst wäre noch viel früher Ruhe gewesen“, merkte Sascha Lindhorst an. Urplötzlich waren die Gäste wieder im Spiel. Außenverteidiger Bjarne Geils wollte einen Ball unter Druck annehmen – anstatt diesen zu klären. Lüneburgs Stürmer spritzte dazwischen und wurde von Philipp Breves zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Philipp-Marvin Borges sicher (68.). Mit dem nächsten Angriff verkürzte Lüneburg gar auf 2:3, als ein Querschläger bei David Mehl landete, der Wöhlke keine Chance ließ (69.).

Die Zuschauer am Hubertushain richteten sich schon auf eine heiße Schlussphase ein, ehe Kato Tavan die Partie beruhigte. Jonas Austermann spielte mit seinem Gegenspieler auf der Außenbahn Katz und Maus. Von der Grundlinie bediente er Tavan, der den Ball am ersten Pfosten zum wichtigen 4:2 über die Linie drückte (75.). Drei Minuten vor dem Ende verpasste der eingewechselte Nick Zander nach einer Schulwitz-Flanke nur knapp den fünften Treffer. Sascha Lindhorst freute sich über den Heimsieg: „Die zweite Hälfte war deutlich besser. Wir waren strukturierter und hatten mehr Ordnung. Zuvor haben wir zu hoch verteidigt und waren nicht aktiv genug. Die Tore haben uns dann Sicherheit gegeben. Genauso müssen wir weiterarbeiten.“