Eigentlich sollte es eine Flanke werden, doch es wurde ein Tor: Nico Meyer brachte Etelsen in Bothel in Führung. (Björn Hake)

Bothel. Der FC Hambergen hat beim Heeslinger SC II mit 1:3 verloren. Diese Nachricht ereilte Coach Gerd Buttgereit und die Schlossparkkicker noch vor ihrer Partie beim TuS Bothel. Da der TSV Etelsen beim Kellerkind die Geduld bewahrte und sich mit 2:0 (1:0) souverän aus der Affäre zog, führt er nun die Tabelle der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 mit einem Punkt Vorsprung an.

„Die Nachricht aus Heeslingen hat nochmals für zusätzlichen Schub gesorgt“, betonte Gerd Buttgereit. Doch dieser Schub wurde über weite Strecken vom Gegner ausgebremst. Etelsens Coach sprach von einer Fünfer- plus Viererkette, die Bothel gegen seine Schützlinge aufbot. Entsprechend entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Zu diesem kamen die Gäste jedoch zumeist gar nicht. „Uns fehlten die zündenden Ideen. Oftmals haben wir abgebrochen und hintenrum gespielt“, schilderte Buttgereit. So war es ein Standard, der für das 1:0 des TSV sorgte. Nico Meyers Plan war, den Ball in den Sechzehner zu flanken, wo ihn einer seiner Mitspieler per Kopf versenken sollte. Der Ball flog jedoch über alle hinweg und segelte ohne weiteren Kontakt ins lange Eck (16.).

Im weiteren Spielverlauf war vor allem Geduld vonnöten. Etelsen versuchte zwar, den TuS herauszulocken, „doch die wollten scheinbar nicht nach vorne“, meinte Buttgereit. Dementsprechend verzeichnete der Coach von den Gastgebern lediglich eine Offensivaktion, ehe in Minute 83 die Entscheidung fiel. Jan-Ole Ernst beförderte den Ball an die Unterkante der Latte, von dort aus sprang er auf den Fuß von Bothels Phil-Luca Stölpe und weiter ins Tor. „Wir können nicht immer mit 5:0 und Hurra-Fußball gewinnen. Heute war mal Geduld gefragt.“