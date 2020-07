Die Triathleten des LAV Verden durften unter wettkampfähnlichen Bedingungen wieder an den Start gehen. (FR)

Mit genügend Abstand sprangen die Sportler ins Wasser und mussten zunächst 600 Meter schwimmen. Anschließend ging es auf das Fahrrad – dabei wurde in der Wechselzone darauf geachtet, dass genügend Platz für jeden Teilnehmer geboten wird. Auf der 24 Kilometer langen Strecke über Achim, Borstel, Bassen, Posthausen und wieder zurück, zog sich das Feld aufgrund der Abstandsregeln weit auseinander. Zurück am See liefen die Teilnehmer zwei Runden um den Oyter See.

„Es gab keine Zeitmessung. Der Spaß und die Freude, einen Triathlon zu absolvieren, stand im Vordergrund. Alle Teilnehmer waren froh und glücklich, mal wieder so etwas wie Wettkampffieber mit all den Vorbereitungen und dem Erfolgserlebnis im Ziel zu spüren“, sagte LAV-Triathlet Joachim Strobach.