Ingo Ehlers traut seinem TSV Daverden in der Verbandsliga einiges zu. Das oberste Ziel ist für den Aufsteiger jedoch der Klassenerhalt. (Björn Hake)

Perfekt – mit diesem einen Wort lässt sich die vergangene Saison des TSV Daverden beschreiben. In der Landesliga waren die allermeisten Gegner dem Tempo der Grün-Weißen nicht gewachsen. Am Ende feierte die Sieben um Trainer Ingo Ehlers die Meisterschaft und der Aufstieg in die Verbandsliga Nordsee. Dort will sich die Mannschaft um ihren Haupttorschützen Lajos Meisloh etablieren. So früh wie möglich genügend Punkte gegen den Abstieg sammeln – so lautet das Ziel in Daverden für die neue Spielzeit.

Bereits früh hatte Ingo Ehlers, der beim TSV in seine zweite Saison als Trainer geht, an einem schlagkräftigen Kader gebastelt. Fünf Neuzugänge galt es für den Coach einzubauen. „Wir haben uns Gedanken gemacht, wer aus dem näheren Umfeld für uns in Frage kommen könnte“, umreißt Ehlers die Fahndungs-Kriterien. Sebastian Bohling, Niklas Wehrkamp, Constantin Pasenau und Sascha Nijland heißen die externen Zugänge. Hinzu kommt Felix Wendt. Der Linksaußen rückt aus der Reserve auf.

Sebastian Bohling und Niklas Wehrkamp haben das Handballspielen quasi um die Ecke bei der HSG Cluvenhagen/Langwedel erlernt. Ab der C-Jugend trennten sich dann die Wege der beiden Youngster aus dem Jahrgang 2000. Torwart Bohling zog es zum HC Bremen, Kreisläufer Wehrkamp blieb im Kreis Verden, er wechselte zum TV Oyten. Für beide führte der Weg dann in die Jugend-Bundesliga. Vom TuS Rotenburg kommt Sascha Nijland, Constantin Pasenau war zuletzt für die HSG Bruchhausen-Vilsen in der Landesklasse unterwegs. Während Linkshänder Nijland Lajos Meisloh im rechten Rückraum entlasten soll, fühlt sich Pasenau auf der anderen Halbposition am wohlsten. Niklas Wehrkamp wird die ersten Partien allerdings verpassen. Der 19-Jährige kuriert noch eine Meniskusverletzung aus.

Kurz vor dem Start in die Serie beim hoch gehandelten TvdH Oldenburg (Freitag, 6. September, 20 Uhr) hat es für Ingo Ehlers noch einige Rückschläge gegeben, die der Verbandsliga-Coach so gar nicht gebrauchen konnte – und zwar in Sachen Personal. Mit Linkshänder Patrick Bartsch und Mittelmann Jonah Klimach musste der Coach zwei Spieler aus seinem Aufgebot streichen. „Patrick schafft es beruflich nicht mehr und Jonah hat keine Lust mehr auf Handball“, erläutert Ehlers. Bis zuletzt hatte der Übungsleiter zudem auf ein positives Signal von Michele Zysk gehofft. Der langjährige Weggefährte von Ingo Ehlers aus Morsumer Zeiten wollte sich nach seinem Ausstieg bei der SG Achim/Baden jedoch nicht zu einer Zusage durchringen. An Qualität gewonnen hat der TSV Daverden im Umfeld: Jens Bohling nimmt ab dieser Saison die Torhüter unter seine Fittiche, Physiotherapeutin Ela Nijland saß zuletzt viele Jahre beim TV Sottrum auf der Bank.

Fakt ist: Der Blick geht nach vorne beim TSV Daverden. In der Verbandsliga will Ingo Ehlers den Klub möglichst schnell in sichere Gefilde führen. Die letzten Ergebnisse aus der Vorbereitung stimmen durchaus optimistisch. Bei einem Turnier in Rastede hat man sich gegen die Oberligisten vom TuS Rotenburg und der HSG Schwanewede/Neuenkrichen durchgesetzt, berichtet Ingo Ehlers. Er traue seiner Mannschaft in der neuen Liga einiges zu, versichert der 46-Jährige. Vor Teams wie beispielsweise dem OHV Aurich II oder der HSG Heidmark brauche man sich nicht zu verstecken, findet Ingo Ehlers, der sich mit einem guten Gefühl auf neues Terrain begibt.

Weitere Informationen

Zugänge: Sascha Nijland (TuS Rotenburg), Sebastian Bohling (HC Bremen / A-Jugend), Constantin Pasenau (HSG Bruchhausen-Vilsen), Niklas Wehrkamp (TV Oyten / A-Jugend), Felix Wendt (II. Mannschaft)

Abgänge: Patrick Bartsch, Jonah Klimach (Handballpause), Nicolas Janssen (Pause nach Verletzung)

Restkader: Sören Schmincke, Dennis Emigholz - Lajos Meisloh, Jannis Elfers, Boyke Wilkens, Simon Bodenstab, Ole Fastenau, Jesper von Salzen, Erik Beuße, Ruben Zeidler, Theo Gätjen (Stand by), Patrick Tielitz (Stand by), Finn Klimach (Stand by)

Trainer: Ingo Ehlers

Torwart-Trainer: Jens Bohling

Physiotherapeutin: Ela Nijland

Saisonziel: Möglicht früh Klassenerhalt sichern

Favoriten: TvdH Oldenburg, Wilhelmshavener HV II PRÜ