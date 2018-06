Bernd Rubarth verpasste mit Concherto zwar das Stechen beim S-Springen, zufrieden war der Sottrumer aber trotzdem. (Björn Hake)

Sottrum. Mehr als 1400 Nennungen, rund 1100 Pferde, 505 Reiter und 31 Prüfungen – die Zahlen, die die Pferdeleistungsschau des Reitvereins Sottrum am Wochenende vorzuweisen hatte, wussten durchaus zu beeindrucken. An drei Tagen kämpften die Reiter mit ihren Pferden um etliche Schleifen. Und das Turnier hielt am Abschlusstag noch drei besondere Prüfungen parat: Auf dem Programm standen noch zwei Dressurprüfungen sowie eine Springprüfung mit Stechen. Alle gehörten zur Klasse S*.

Die Springprüfung der Klasse S* mit Stechen sollte der Höhepunkt des Sonntags in Sottrum werden. Und die Zuschauer bekamen dann auch einen spannenden Wettkampf geboten. Die Prüfung sollte zudem einen Lokalmatadoren als Sieger bekommen: Boris Kapp triumphierte auf Caju Blue. Der Reiter des RV Sottrum legte im Stechen eine fehlerfreie Runde hin. Das war auch Liesa Behrens (RV Sudweyhe) auf Betty Balou gelungen. Allerdings waren Kapp und Caju Blue schneller unterwegs. Das Duo benötigte 40,57 Sekunden, die Reiterin aus Sudweyhe war 24 Hundertstel langsamer. Bereits im Umlauf waren die beiden Reiter ohne Abwurf durch den Parcours gekommen. Dies gelang zudem auch Jan Wülfken (RFV Estetal) und Thomas Miesner (RFRV Scheeßel).

Die anderen Starter, die den Umlauf angegangen waren, mussten dagegen zuschauen. Zu den Teilnehmern, die das Stechen verpasst hatten, zählte auch der Lokalmatador Bernd Rubarth. Der Reiter des RV Sottrum war gleich mit zwei Pferden an den Start gegangen. Mit Concherto schloss Rubarth den Umlauf mit acht Fehlerpunkten und einer Zeit von 67,79 Sekunden ab. Mit Cortina beendete er den Umlauf dagegen frühzeitig, weil das Pferd nicht in der richtigen Verfassung gewesen ist. „Ich habe nach dem ersten Fehler mit Cortina mehr Gas gegeben. Dadurch kam dann ein zweiter Abwurf zustande. Danach stimmte es nicht mehr, deshalb haben wir uns dann den Rest gespart“, sagte Bernd Rubarth.

13. Reiter kommt fehlerfrei durch

Der erfahrene Reiter aus Sottrum war aber dennoch mit seinen beiden Pferden zufrieden. „Concherto ist erst sieben Jahre alt. Er ist noch nicht so viele schwierige Prüfungen gesprungen. Daher bin ich super zufrieden mit ihm“, meinte Rubarth. „Der Parcours war schon sehr anspruchsvoll heute.“ Das habe er bereits bei der Besichtigung bemerkt. „Aber solch eine Herausforderung reizt einen natürlich auch.“

Dass Bernd Rubarth mit seiner Einschätzung richtig lag, sollte sich dann auch während der Prüfung zeigen. Erst das 13. Reiter-Pferd-Gespann schaffte es, ohne Fehlerpunkte über alle Hindernisse zu kommen. Es war die spätere Zweitplatzierte Liesa Behrens. Ihr sollten noch drei weitere Reiter ins Stechen folgen. Nur ganz knapp verpasste Neele Glinz vom RV Sottrum die zweite Runde. Auf Nico leistete sie sich aber einen Abwurf. Nichts mit der Vergabe der Schleifen hatte auch Julie Mynou Diederichsmeier zu tun. Sie musste ihr Pferd Quintana zweimal unter Kontrolle bringen, um den Parcours zu meistern. Die Folge war, dass sie viele Zeitfehlerpunkte kassierte.

Während sich beim S-Springen ein Reiter aus dem Landkreis Rotenburg durchsetzte, triumphierte bei der S-Dressur am frühen Nachmittag eine Reiterin, die für einen Klub aus dem Nachbarkreis Verden startet: Ulrike Hatzl (RV Aller-Weser) überzeugte die Wertungsrichter auf Royal Ascot. Das Duo kam auf 67,868 Prozent. Später stand eine weitere S-Dressur auf dem Programm. In dieser Prüfung schnappte sich Katalin Garrn vom RV Harsefeld den Sieg. Sie saß im Sattel von Didi De La Cour. Die beiden kamen in der Gesamtwertung auf 68,124 Prozent. Auf Platz zwei landete Katrin Lohmann (RV Sottrum) auf Lauderdale.