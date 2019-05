In Sachen Personal lässt sich Florian Schacht nicht in die Karten schauen. (xxx)

Achim. Mit der Hoffnung auf ein gutes Ergebnis waren die Verbandsliga-Handballer die SG Achim/Baden II am vergangenen Sonntag vor eigenem Anhang in das Hinspiel der Abstiegsrelegation gegen den SV Altencelle gegangen. Nach einer 14:12-Führung zur Halbzeit ist es dann aber doch eine 25:28-Niederlage geworden. Somit nimmt die Mannschaft von Trainer Florian Schacht an diesem Sonntag (17 Uhr) eine Hypothek mit ins Rückspiel, das in der Sporthalle am Hermann-Billung-Gymnasium in Celle ausgetragen wird.

„Wir müssen erst einmal mit vier Toren gewinnen, dann können wir uns damit beschäftigen, ob ein Sieg überhaupt zum Klassenerhalt reicht“, erläutert Schacht. „In Celle geht man von einer ausverkauften Halle aus, da wird ganz schön Bambule sein." Selbst wenn die Weserstädter beim Drittletzten der Verbandsliga Niedersachsen den Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen, würde nur dann ein Platz in der Verbandsliga frei werden, wenn die Meister der Oberligen Nordsee (OHV Aurich) und Niedersachsen (TuS Vinnhorst) den Aufstieg in die 3. Liga schaffen. Beide Teams sind der ersten Runde der Playoffs gescheitert und spielen aktuell in einer Dreierstaffel mit dem Stralsunder HV zwei Aufstiegsplätze aus.

„Ich gehe davon aus, dass meine Truppe am Sonntag rechtzeitig zum Spiel von ihrer Abschlussfahrt von Mallorca zurück sein wird. Wenn nicht, dann haben trotzdem eine gute Mannschaft am Start“, will sich Florian Schacht in Sachen Personal partout nicht in die Karten schauen lassen. Wie könnte ein Plan B aussehen? An der Seite von Noah Dreyer, Malte Meyer oder Erik Schmidt (die Youngster aus der ersten Mannschaft dürften noch für die Zweitvertretung spielen) könnten in der Herzogstadt erfahrene Kräfte wie Tobias Naumann, Benjamin Janssens oder auch Cord Katz für die SG Achim/Baden II auflaufen.