Maximilian Schulwitz bewies einmal mehr seinen Torinstinkt. (Björn Hake)

Ippensen. Es bleibt dabei: Der FC Verden 04 marschiert in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 weiterhin in Richtung Meisterschaft und direktem Wiederaufstieg in die Landesliga. Die Elf von FC-Coach Sascha Lindhorst gab sich am Sonntag im Auswärtsspiel gegen den SV Ippensen keine Blöße. Der Spitzenreiter kehrte mit einem 4:2 (1:1)-Erfolg und drei Punkten zurück in die Reiterstadt.

„Es war ein hartes Stück Arbeit für uns“, meinte Lindhorst nach der Partie. „Am Ende müssen wir aber froh sein, gewonnen zu haben.“ Der Coach der Gäste musste jedoch mit ansehen, wie seine Truppe in der 21. Minute in Rückstand geriet. „In dieser Szene müssen wir uns in der Abwehr besser verhalten. Zwei Spieler gehen zum Ball. Dabei müsste einer den Raum abschirmen“, sagte Lindhorst. SV-Spieler Jannik Klein nutzte den Abwehrschnitzer der Verdener und traf zum 1:0. Die Führung hatte aber nur 13 Minuten Bestand, dann markierte Maximilian Schulwitz den Ausgleich.

Auch nach der Pause traf Schulwitz für die Verdener. In der 52. Minute brachte er sein Team in Führung. Doch Ippensen spielte mutig weiter und wurde dafür belohnt, als Nils Klindworth zum 2:2 traf (53.). „Danach war es für uns ein echter Kraftakt“, meinte Sascha Lindhorst, der beim Gegner jedoch erkannt hatte, dass ihm ein wenig die Puste ausging. Das nutzte der Tabellenführer wiederum zu seinem Vorteil. Durch zwei weitere Tore stellte der FC Verden 04 doch noch den 17. Sieg im 22. Saisonspiel sicher. Die Treffer markierten Philipp Breves (81.) und Maximilian Schulwitz (84.).