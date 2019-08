Dagmar Suhling (Mitte) wurde in Thüringen Deutsche Meisterin. (fr)

Die thüringische Stadt Zella-Mehlis ist jetzt einmal mehr Austragungsort der Deutschen Senioren-Wurfmehrkampfmeisterschaften und der Langstaffeln gewesen. Diese Titelkämpfe erlebten in diesem Jahr bereits ihre 16. Auflage. Am Start waren in Thüringen auch einige Leichtathleten aus dem Landkreis Verden.

Zu diesen Sportlern zählte auch das Badener Ehepaar Dagmar und Sven Suhling, die beide für den Bremer Klub TuS Huchting starten. „Die sommerlichen Temperaturen sorgten für beste Wettkampfvoraussetzungen“, freute sich Sven Suhling schon einmal über die guten Bedingungen. Und es gab für ihn noch einen weiteren Grund zur Freude. Denn in der Klasse W50 knüpfte Dagmar Suhling an ihre gute Form an, die sie bereits vor vier Wochen bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften gezeigt hatte. Gleich in der ersten Disziplin, dem Kugelstoßen, setzte sie sich mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 12,02 Meter in der Spitzengruppe der 16 Teilnehmerinnen fest. Auch nach dem Hammerwerfen, in dem Dagmar Suhling auf 41,46 Meter kam, waren die drei Top-Athletinnen nur wenige Punkte auseinander.

„Die Vorentscheidung fiel im Speerwerfen, Dagmars Paradedisziplin“, sagte Suhling. In diesem Wettkampf enteilte die Badenerin der Konkurrenz. Bei ihrem besten Versuch landete der Speer bei 40,05 Meter. Mit dieser Weite lag sie zwölf Meter vor der Zweitplatzierten Ellen Weller. Der Titel war für Dagmar Suhling zum Greifen nahe – und sie sollte sich dann auch nicht mehr vom Weg abbringen lassen. Im Diskuswerfen (32,35m) stellte sie eine weitere persönliche Bestleistung auf. Hinzu kamen dann noch 12,50 Meter im Gewichtwerfen. Insgesamt sammelte sie 4276 Punkte ein, knackte damit den Bremer Landesrekord und durfte sich bei der Siegerehrung zudem die Goldmedaille um den Hals hängen lassen.

Sven Suhling, der als Titelverteidiger nach Zella-Mehlis gefahren war, bekam nach seinem Wettkampf ebenfalls Edelmetall überreicht. Er gewann die Bronzemedaille in der Altersklasse M50. Suhling legte mit 36,55 Meter im Diskuswerfen los. Im anschließenden Gewichtwerfen erzielte er 16,67 Meter. „Auch mit 11,56 Meter im Kugelstoßen und 46,38 Meter im Hammerwerfen lag ich gut im Soll“, schilderte der Leichtathlet seinen Wettkampf. „Nur im Speerwerfen hatte ich mir mehr ausgerechnet.“ Er warf das Sportgerät auf 32,93 Meter. In der Summe kam er auf 3396 Punkte und wurde in dem 17er-Feld Dritter. „Für uns geht es nun in die abschließende Vorbereitungsphase für die Senioren-Europameisterschaften im September in Venedig“, sagte Suhling.

Silber für LGKV-Staffel

Die LG Kreis Verden war in Thüringen ebenfalls vertreten und sollte nicht leer ausgehen. Die Langstaffel der W50/55 brachte die Silbermedaille mit nach Hause. Mit 8:57,84 Minuten blieben Birgit Schwers, Manuela Jaschinski und Brigitte Heidrich (alle Verden) über 3x800 Meter unter der anvisierten Neun-Minuten-Marke und mussten nur der favorisierten Staffel vom TSV Bayer 04 Leverkusen den Vortritt lassen. Laut LGKV-Sportwart Helmut Behrmann war diese Staffel elf Sekunden schneller.

Die Verdenerin Silke Meier trat bei den W50-Senioren im Wurffünfkampf an. Sie sammelte insgesamt 2348 Punkte und war damit um fast 400 Punkte besser als bei den Landesmeisterschaften im Mai. In allen fünf Würfen gelangen ihr persönliche Jahresbestweiten: 7,48 Meter mit der Kugel, 27,91 Meter im Hammerwerfen, 20,58 Meter mit dem Speer, 16,11 Meter mit dem Diskus und 8,79 Meter mit dem Wurfgewicht. Am Ende belegte Meier Rang 16.