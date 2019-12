Katip Tavan (blau) erzielte kurz vor der Pause das Tor des Tages für seinen FC Verden 04. In der zweiten Hälfte verpassten die Gastgeber die vorzeitige Entscheidung. (Jonas Kako)

Mit einem echten Paukenschlag haben sich die Fußballer des FC Verden 04 in die Winterpause verabschiedet. Dank einer leidenschaftlichen Leistung und des goldenen Tores durch Kapitän Katip Tavan kurz vor der Pause bezwangen die Gastgeber den Landesliga-Tabellenführer MTV Treubund Lüneburg letztlich verdient mit 1:0 (1:0).

Das Stichwort Einsatzbereitschaft war es, das Trainer Frank Neubarth in seiner Analyse hervorhob: „Endlich einmal haben wir es bis zum Ende durchgezogen. Genau diese Leidenschaft haben wir vor dem Spiel eingefordert. Die Jungs haben bis zur letzten Minute alles rausgehauen und gekämpft. Vor allem auch die jungen Leute haben ihren Mann gestanden“, lobte der Coach. In der Tat erwischte der im zentralen Mittelfeld aufgebotene Jan-Ole Müller einen glänzenden Tag. Aber auch auf den defensiven Außenbahnen überzeugten Moritz Schmökel und der für den verletzten Bjarne Geils eingewechselte A-Junior Mattes Thölke.

Neubarth verschwieg bei seiner Analyse allerdings nicht, dass es vor allem in der Anfangsphase so überhaupt nicht nach einer Überraschung ausgesehen hatte. „Wir haben rund 25 Minuten gebraucht, um Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Bis dahin war Lüneburg klar überlegen und wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Dann wurde es besser, weil wir endlich griffiger wurden. Trotzdem war unsere knappe Pausenführung zu dem Zeitpunkt sicherlich eher glücklich“, erklärte Neubarth. Schon in der zweiten Minute musste Torhüter Stefan Wöhlke gegen den vor ihm auftauchenden Tim Franke parieren. In der Folge ließen die Gäste noch mehrere Einschussgelegenheiten aus.

Erst in der 42. Minute sendeten die Gastgeber auf dem B-Platz des Hubertushains auch in der Offensive ein Signal, als ein Innenverteidiger der Lüneburger einen Schuss von Maximilian Schulwitz noch über das Tor lenkte. Den anschließenden Eckball von Jonathan Schmude köpfte Richard Sikut an den Querbalken. Mit dem Halbzeitpfiff gelang der Führungstreffer. Bei einem weiteren Eckstoß spielte Schmude den Ball flach an die Strafraumkante. Katip Tavan zog direkt ab und traf sehenswert ins lange Eck.

Sturmlauf bleibt aus

Wer nach dem Seitenwechsel den großen Sturmlauf des Favoriten erwartet hatte, wurde enttäuscht. Zwar hatte Lüneburg mehr Ballbesitz, Torchancen spielte sich das Team jedoch nicht heraus. Im Gegensatz zu den Platzherren, die es verpassten, die Partie vorzeitig zu entscheiden. „Wir haben fünf bis sechs richtig gute Kontersituationen. Wenn wir die besser ausspielen, müssen wir nicht bis zum Schlusspfiff zittern“, merkte Frank Neubarth an.

Maximilian Schulwitz profitierte in der 58. Minute noch von einem Lapsus des Torhüters, der ihm den Ball direkt in die Füße spielte. Der Heber von Schulwitz aus gut 30 Metern landete aber über dem Tor. In der Folge boten sich viele Gelegenheiten nach Ballgewinnen. Immer wieder verdichteten die Gastgeber das Mittelfeld, eroberten Bälle und schalteten dann insbesondere über den schnellen Jonas Austermann um.

So schob Austermann den Ball nach einem Zuspiel von Schulwitz und einem folgenden Tempolauf nur knapp am Tor vorbei (71.). In der 83. Minute scheiterte Schulwitz mit einem Rechtsschuss am Torhüter und nur zwei Zeigerumdrehungen später rutschte er knapp an einem Austermann-Querpass vorbei. Da aber die Gäste ihrerseits zu keiner weiteren Ausgleichschance kamen, blieb es am Ende beim verdienten Verdener Erfolg. „Den Sieg nehmen wir gerne mit in die Pause“, freute sich Frank Neubarth.