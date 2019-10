Die zwei schwachen Heimspiele hat Peter-Michael Sagajewski abgehakt. (Strangmann)

Baden. Mittlerweile ist ein Monat seit dem Heimspieltag des TV Baden II vergangenen. Diesen haben die Oberliga-Volleyballer in keiner guten Erinnerungen. Denn das Team von Trainer Peter-Michael Sagajewski holte aus zwei Spielen nicht einen Punkt. Doch daran will der Coach nun nicht mehr zurückdenken. „Wir schauen jetzt wieder mutig nach vorne“, sagt der Trainer vor dem Auswärtsspiel gegen die VG Delmenhorst-Stenum (Anpfiff: Sonnabend um 17 Uhr).

Nach den schwachen Heimspielen wolle man sich an der Delme vor allem in einem Bereich verbessern. „In der Annahme haben wir zuletzt keine Figur gemacht. Das wollen wir auf jeden Fall wieder ändern“, kündigt Sagajewski an. Mit nach Delmenhorst wird auch der junge Libero Ben Bischoff fahren. Ob er zum Einsatz kommt, ließ der Trainer offen: „Er wird bei uns behutsam aufgebaut“. Um bei der VG erfolgreich zu sein, solle sich seine Mannschaft besonders auf die eigenen Stärken konzentrieren, sagt Sagajewski: „Und davon hat meine Mannschaft genug.“