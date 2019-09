Balint Bencsik geht mit dem TV Baden II die Oberliga an. Sein Trainer rechnet aber damit, dass auf den Außenangreifer noch eine höhere Aufgabe wartet. (Björn Hake)

Viel hat dem TV Baden II nicht gefehlt und er wäre in der vergangenen Saison in die Volleyball-Regionalliga aufgestiegen. Erst in der Relegation wurde der TVB von der SG STV/MTV Salzgitter gestoppt. Und somit bleiben die Badener in der Oberliga. Nun will das Team einen weiteren Anlauf nehmen, um sich weit oben in der Tabelle einen Platz zu sichern. Die Saison 2019/2020 geht die Zweitliga-Reserve des TVB allerdings mit einem neuen Trainer an: Peter-Michael Sagajewski.

Der neue Coach, er steht für Erfolg. Schließlich war es Sagajewski, der die erste Mannschaft des TV Baden aus der Bezirksebene bis in die 2. Bundesliga geführt hat. Nach dem Aufstieg ins Unterhaus zog er sich ins Management zurück und kümmerte sich zudem intensiv um die Jugendmannschaften des TVB. Jetzt gibt er aber sein Comeback im Herrenbereich. Der Grund: Sein erfolgreicher Vorgänger Werner Kernebeck muss aus zeitlichen Gründen kürzertreten. Kernebeck macht derzeit seine Trainer-A-Lizenz. Neben dem Beruf dann noch eine Mannschaft zu coachen, sei laut Kernebeck nicht darstellbar.

Peter-Michael Sagajewski übernimmt seine Aufgabe und geht die Saison nicht mit einem kleinen Ziel an. „Wir wollen weit oben rein und dann mal schauen, was geht“, deutet Sagajewski an, dass der Aufstieg auch in dieser Spielzeit wieder zu einem Thema werden könnte. Dass der TV Baden II erneut zu den Spitzenteams der Oberliga gehört, sollte nicht ausgeschlossen werden. Denn die Rahmenbedingungen passen einmal mehr. Sagajewski steht ein Team mit der viel zitierten guten Mischung zur Verfügung. Sprich: Es gibt erfahrene Spieler im Kader, aber genauso große Talente, die auch ein wenig auf Einsätze im Badener Bundesligateam schielen.

Zu diesen Spieler zählt Sagajewski Max Kernebeck und Balint Bencsik. Laut des Coaches haben die beiden während der Vorbereitung am Trainingslager der ersten Mannschaft teilgenommen. Außenangreifer Bencsik stand dann auch im Testspiel gegen den Bundesligisten SVG Lüneburg für die Mannschaft von TVB-Coach Fabio Bartolone auf dem Feld. Der Mann aus der Reserve machte einen guten Eindruck. Und das könnte positive Folgen für Bencsik nach sich ziehen. „Balint wird für Fabio und die erste Mannschaft sicherlich zu einem Thema“, glaubt Sagajewski. Neu im Team sind zudem David Weiß und Kevin Oude Nijhuis. Zwei-Meter-Mann Weiß spielte zuletzt beim TV Baden III und soll nun in der Oberliga seine Entwicklung fortsetzen. Nijhuis kehrt hingegen vom TSV Bierden nach Baden zurück.

In der offiziellen Kaderliste des TV Baden II taucht zudem ein Spieler auf, der sich in der 2. Bundesliga schon bestens auskennt: Alexander Decker. Der 21-Jährige lief in der Vorsaison noch für das Bartolone-Team auf, entschloss sich dann aber dazu, eine Pause einzulegen. „Jetzt trainiert Alex einmal die Woche bei uns mit“, sagt Sagajewski, der nun hofft, dass Decker wieder richtig Lust am Volleyball findet: „Ich werde mich jedenfalls über jeden Einsatz von Alex bei uns freuen. Alles andere sehen wir dann.“ Neu sind beim TV Baden II allerdings nicht nur der Trainer und einige Spieler. Auch die Rolle des Teams innerhalb des Vereins hat sich ein wenig verändert. Die erste und die zweite Mannschaft sollen noch enger zusammenrücken. „Fabio und ich arbeiten sehr viel miteinander“, erklärt Sagajewski, der für sich eine ganz bestimmte Rolle ausgeguckt hat: „Ich sehe mich als Trainer der zweiten Mannschaft auch als ein Ausbildungstrainer für die erste.“

Und bisher verlaufe alles nach Plan, findet der Coach. In der Vorbereitung fuhr der TV Baden II gute Resultate ein. Zuletzt hat die Sagajewski-Truppe beim OTB-Cup in Oldenburg überzeugt. In der Leistungsklasse II schnappten sich die Schwarz-Weißen den Turniersieg. Dieser Erfolg dürfte dem Team die nötige Portion Selbstvertrauen für den Saisonstart geben. Zum Auftakt müssen die Badener an diesem Sonnabendnachmittag zum VfL Wildeshausen. „Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Wildeshausen“, sagt Sagajewski, der zum Start einen Auswärtssieg anpeilt. Eine Woche später steht dann der erste Heimspieltag an. Die Gegner heißen am 21. September VSG Ammerland II und TuS Bersenbrück. In diesen beiden Partien wollen Sagajewski endgültig den Grundstein für eine erneut erfolgreiche Saison legen.

TV Baden II: Thomas Baum, Balint Bencsik, Alexander Decker, Christoph Ehrt, Max Kernebeck, Kevin Oude Nijhuis, Bjarne Schulz, Leander Schulz, Maximilian Schön, Sergej Stanke, David Weiß, Björn Wellmann, Han Wong.