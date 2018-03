Bremerhaven. Für die Landesliga-Handballer der SG Achim/Baden II hat sich die Reise nach Bremerhaven gelohnt. Nach einem 29:24 (15:10)-Erfolg beim TV Gut Heil Spaden geht die Oberliga-Reserve mit einem ein Drei-Punkte-Polster das Topspiel gegen den VfL Horneburg. Der Vergleich zwischen dem Zweiten und Dritten der Tabelle steht am Freitag in der Lahofhalle an.

SG-Coach Karsten Krone musste in Bremerhaven mit Benjamin Janssens, Daniel Hoppe und Tim Borm eine komplette Rückraumreihe ersetzen. Als die Partie nach zehn Minuten für Tjark Meyer nach einer Verletzung gelaufen war, standen mit Max Schirmacher, Florian Schacht, Torge Wichmann und Marc Schwittek nur noch vier gelernte Rückraumspieler im Kader. Für Schwittek war es die letzte Partie in der Spielzeit 2017/2018. Für den Youngster steht in diesen Tagen eine längere Reise nach Australien an.

Karsten Krone ist eher ein Mann der sachlichen Analyse. Am Sonnabend war das anders. Sein Team habe das einfach nur „geil gemacht“, frohlockte der Coach. Zunächst war es ein enges Match. Bis zum 8:7 (17.) behauptete Spaden eine knappe Führung. Dann drehte sich das Blatt: 25 Minuten waren gespielt, da sah die Partie erstmals die Gäste mit zwei Treffern vorne. Kevin Albers hatte zum 12:10 getroffen. Die Seiten wurden mit einer Fünf-Tore-Führung für die Krone-Crew gewechselt. Endgültig entschieden war die Begegnung in der 42. Minute. Zu diesem Zeitpunkt hatte Max Schirmacher auf 23:15 erhöht. Karsten Krone: „Die zweite Halbzeit war noch einmal schwer, aber die Jungs haben das klasse zu Ende gespielt.“