In Meckelfeld markierte Bekim Murati Ottersbergs Siegtreffer. (Sebi Berens)

Landesliga Lüneburg: Der Oberliga-Absteiger SV BW Bornreihe hat sich lange Zeit schwergetan und steckt daher im Abstiegskampf. Doch in diesem Jahr beeindruckt das Team aus dem Teufelsmoor. Im Winter wurde Sasa Pinter als neuer Trainer installiert, zudem wurde die Mannschaft ordentlich verstärkt. Die Folge: In diesem Jahr hat Bornreihe noch nicht ein Spiel verloren. Nun reisen die Moorteufel zum TSV Ottersberg. An der Wümme wissen sie um die Stärken des kommenden Gegners. „Wir haben Respekt, aber Angst müssen wir vor keiner Mannschaft haben“, sagt Ottersbergs Sportlicher Leiter Mike Gabel. „Wir gehen aber natürlich davon aus, dass wir auf einen starken Gegner treffen.“ Allerdings müsse sich seine Elf nicht verstecken. „Auch wir haben Selbstvertrauen und müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Mit den sieben Punkten, die wir zuletzt aus drei Spielen geholt haben, sind wir sehr zufrieden“, meint Gabel. Am vergangenen Wochenende hat der von Jan Fitschen trainierte TSV mit 1:0 in Meckelfeld gewonnen und somit den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen hergestellt. Gegen Bornreihe muss Fitschen erneut auf Enes Acarbay verzichten, der immer noch seine Rotsperre absitzt.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Ottersberg