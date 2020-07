André Stelling gewann sein Einzel erst im Matchtiebreak. (Björn Hake)

Die Herren 50 des Ottersberger TC bleiben in der Nordliga das Maß aller Dinge. Beim TSV Kirchrode Hannover siegten die Ottersberger klar mit 7:2 und weisen damit weiterhin eine perfekte Bilanz auf. Dass das Ergebnis so hoch ausfällt, hätte Ottersbergs Mannschaftsführer Christoph Engelke nicht für möglich gehalten. „Es war klarer, als wir gedacht hätten“, sagte er.

Nachdem Michael Weiß sein Einzel mit 4:6, 3:6 verlor, sorgten Andreas Busch, André Stelling und Torsten Hartjen für eine komfortable Führung. Die Satzgewinne der Nummern zwei bis vier sollte sich aber als schwierig erweisen. Alle drei besiegten ihren Gegner erst im Matchtiebreak. „Da haben wir Glück gehabt“, fand Engelke dementsprechend auch. Besonders beim Einzel von Hartjen spitzte es sich im Matchtiebreak besonders zu: Am Ende stand ein knappes 11:9. „Bei seinem Gegner ist eine Verletzung ausgebrochen. Trotzdem wurde es knapp“, berichtete Engelke. Der Mannschaftsführer selbst deklassierte seinen Gegner deutlich und baute den Vorsprung aus (6:2, 6:1). Sebastian Weil machte den vorzeitigen Sieg für den Nordliga-Spitzenreiter perfekt. Er schlug seinen Gegner souverän mit 6:3, 6:1. In den Doppeln hätten es die Ottersberger ob des vorzeitigen Siegs ruhiger angehen können. Doch Busch und Stelling gaben sich keine Blöße, sodass am Ende ein 6:3, 6:4-Erfolg stand. Hartjen und Engelke verloren zwar ihr Doppel (5:7, 2:6), doch Wingerning und Weil machten mit zwei 6:4-Erfolgen den 7:2-Gesamtsieg perfekt. „So darf es gerne weitergehen“, freute sich Engelke.

Die Ottersberger haben nun eine längere Pause vor sich. Erst am 29. August tritt der Spitzenreiter beim TV Ostende an. „Die lange Pause wird uns guttun. Die Angeschlagenen können in der Zeit regenerieren. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht“, war Engelke keineswegs unglücklich, dass die Ottersberger nicht sofort wieder spielen müssen.

TSV Kirchrode Hannover - Ottersberger TC 2:7

Fleißig - Weiß 6:4, 6:3; Hampe - Busch 6:3, 5:7, 2:10; Schulz - Stelling 6:2, 2:6, 7:10; Weghorst - Hartjen 2:6, 6:1, 9:11; Eilers - Engelke 2:6, 1:6; Bosse - Weil 3:6, 1:6; Fleißig/Hampe - Busch/Stelling 3:6, 4:6; Eilers/Engelfried - Hartjen/Engelke 7:5, 6:2; Busch/Bosse - Wingerning/Weil 4:6, 4:6 MRE