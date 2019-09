Landesliga Männer: Jetzt hat auch für die HSG Verden-Aller das Warten ein Ende. Mit einer Woche Verspätung starten die Männer aus der Kreisstadt an diesem Wochenende in die neue Saison. Es ist keine einfache Aufgabe, die da im Bremer Süden auf die Mannen von Trainer Sascha Kunze wartet, geht es doch zum Aufsteiger TS Woltmershausen. „Woltmershausen hat noch nie in dieser Liga gespielt und sie haben ihr Auftaktspiel bei der HSG Delmenhorst II gewonnen“, sagt Sascha Kunze, der eine gut besuchte Mehrzeckhalle Roter Sand erwartet. Aufseiten der Gäste werden Matthias Häfker und Tim Härthe den Auftakt verpassen. Da Mirko Thalmann zur Verfügung steht, wird Kunze in dem Auswärtsspiel voraussichtlich drei Torhüter aufbieten. Den kommenden Gegner hat Verdens Trainer beim 32:31 in Delmenhorst unter die Lupe genommen. „Eine Truppe, die über die mannschaftliche Geschlossenheit kommt und den Torabschluss aus der Nahwurfzone sucht“, schildert der 34-Jährige seine Eindrücke.

Anpfiff: Sonnabend um 17.15 Uhr in Bremen