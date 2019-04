Patrick Zimmermann zog sich im vergangenen Spiel einen Nasenbeinbruch zu und fällt gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf aus. (Björn Hake)

Verden. Abstiegsplatz, vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und seit sieben Partien ohne Sieg – die Fußballer des FC Verden 04 stehen vor dem Heimspiel in der Landesliga Lüneburg gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf mit dem Rücken zur Wand. Neun Spieltage vor Saisonende ist die Mannschaft von Trainer Sascha Lindhorst zum punkten verdammt, um die Nichtabstiegsplätze nicht aus den Augen zu verlieren.

Ein Erfolgserlebnis dürfte gegen den Tabellenvierten am Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) allerdings kein Selbstläufer werden. Ahlerstedt reist nach vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien mit viel Rückenwind in die Reiterstadt. „Wir erwarten einen spielstarken Gegner, müssen aber trotzdem auf Sieg spielen und unser Heil im Angriff suchen“, gibt Verdens Trainer Sascha Lindhorst Einblicke in die Taktik für dieses so wichtige Heimspiel.

Zwar hat der FCV in der Rückrunde noch keinen Sieg geholt, ein wirklich schlechtes Spiel war aber nie dabei. Nun sollen die ordentlichen Leistungen in Punkte umgemünzt werden. „Wir haben gezeigt, dass wir mit jedem Gegner mithalten können. Um zu gewinnen, müssen wir jedoch unsere individuellen Fehler abstellen“, fordert Lindhorst, der gezwungen ist, personelle Veränderungen vorzunehmen. Sowohl Bjarne Geils (Knieprobleme) als auch Patrick Zimmermann (Nasenbeinbruch) stehen gegen Ahlerstedt nicht zur Verfügung. Ansonsten seien alle Spieler an Bord.

Hoffen auf Breves

Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Philipp Breves. „Ich hoffe, dass er spielen kann. Unter der Woche war er leicht angeschlagen und auch krank. Er wäre eine weitere Option für die Defensive“, erklärt Lindhorst. Schlecht wäre es nicht, wenn Breves spielen könnte: Denn bei der 1:2-Hinspielniederlage erzielte er den Anschlusstreffer.

Für Geils könnte Kato Tavan in die Startformation rücken und defensiv für Ordnung sorgen. Vorne auf der Seite wird ihn wohl Thomas Celik unterstützen, während Nick Zander als Mittelstürmer fungieren soll. Hoffnungen auf den Startplatz von Zimmermann können sich demnach Amer Özer und Dino Delic machen. Während einer anstrengenden Trainingswoche haben sich laut Lindhorst viele Spieler für die Startelf empfohlen. „Alle haben intensiv trainiert. Ich hoffe, dass die Mannschaft gut vorbereitet ist“, betont der Coach, der die Mannschaft auf die offensiv sehr variable Mannschaft aus Ahlerstedt eingestellt hat. Vorteil Verden: SVA-Toptorschütze Jannes Wulff verletzte sich am vergangenen Wochenende schwer und wird nicht spielen können. „Ich glaube, er hat sich den Fuß gebrochen. Das tut mir natürlich sehr leid für ihn“, sagt Lindhorst.

Starke Offensive beim Gegner

Wulff markierte in dieser Saison immerhin zwölf der insgesamt 49 Treffer der SVA. Trotz des Ausfalls habe der Gegner aber immer noch extrem starke Offensivkräfte, die über ein hohes Tempo kommen. „Wir müssen klar in unseren Aktionen sein, denn wenn wir Fehler machen, kann Ahlerstedt sehr schnell umschalten“, warnt Lindhorst.Ein Blick auf die Rückrundentabelle dürften Trainer, Spieler und Verantwortliche aktuell überhaupt keine Freude bereiten. Nach nur zwei mageren Pünktchen aus sechs Begegnungen stürzte die Lindhorst-Elf vom achten auf den 13. Platz ab. Hatten die Reiterstädter nach der Hinrunde noch ein Puffer von fünf Punkten auf die Abstiegsplätze, ist das rettende Ufer nunmehr vier Zähler entfernt. Immerhin hat der FC ein bis zwei Spiele weniger bestritten als die Konkurrenz. Punkte sind gegen Ahlerstedt auf heimischen Rasen also fast schon Pflicht, zumal die direkten Konkurrenten SV BW Bornreihe und SV Drochtersen/Assel II an diesem Spieltag aufeinander treffen. „Wir müssen dieses Spiel intensiv angehen und auf Sieg spielen. Ein Unentschieden hilft uns im Moment nicht weiter, weil wir Punkte aufholen müssen“, sagt Lindhorst. Eine mutige, aber zugleich gefährliche Taktik, die gegen die drittbeste Offensive der Liga auch nach hinten los gehen könnte. Ein mutiger und erfolgreicher Auftritt könnte jedoch eine Initialzündung in dieser bis dato enttäuschenden Rückrunde sein und einen Schub für die kommenden Wochen der Wahrheit geben.