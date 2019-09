Eine der vielen vergebenen Chancen des FC Verden 04: In dieser Szene köpft Richard Sikut (Nummer 27) den Ball über das Tor. (Michael Galian)

Ausschließlich ein Gefühl hätte Frank Neubarth gerne nach dem Spiel seines FC Verden 04 gegen den TSV Gellersen gehabt. Doch nach den 90 Minuten Landesliga-Fußball umtrieben den Coach der Domstädter „viele Gefühle“. Einige waren positiv, aber eben nicht alle. Der Grund: Verden stellte die bessere Mannschaft, ließ wenig zu und erarbeitete sich diverse Chancen. Die Krux war aber die Verwertung dieser, denn die Partie endete mit einem torlosen Unentschieden.

Chancenwucher war der einzige negative Aspekt, der betreffend der Verdener Leistung notiert werden konnte. Und gleich in der Anfangsphase legten die Gastgeber damit los. In Minute vier fand sich Nick Zander nach Pass von Steen Burford in aussichtsreicher Position wieder, stand aber im Abseits. In Minute sieben bekam nach Kopfballverlängerung von Burford Thomas Celik keinen Druck hinter den Ball und stellte damit TSV-Keeper Lars-Ole Johst nur geringfügig vor Probleme. In Ansätzen verbuchten die Platzherren weitere Möglichkeiten, der letzte Punsch fehlte jedoch.

Auf der Gegenseite wurde es nur einmal brenzlig. In Minute fünf klaffte ein Loch in der FC-Viererkette und Andreas Demir tauchte frei vor Keeper Stefan Wöhlke auf. Dieser parierte aber per Fußabwehr. Ansonsten präsentierten sich die Gäste, die noch sieglos in der jungen Saison sind, in der Offensive erschreckend schwach. Zwar schaffte es Gellersen, auf der rechten Verdener Abwehrseite oftmals Moritz Schmökel zu überwinden, doch im Zentrum wurde nie ein Abnehmer gefunden.

Gellersen vergibt Elfmeter

Den Ton gab weiter Verden an, indem teils schnell das Mittelfeld überbrückt und teils gefällig kombiniert wurde. Daraus resultierten zwei weitere Hochkaräter. In Minute 20 hatte Zander bereits Johst umkurvt, wurde aber von Gellersens Johann-Wilhelm Studtmann in letzter Sekunde abgegrätscht und scheiterte im Nachsetzen am Pfosten. Auch ein Doppelpass von Jonas Austermann mit Katip Tavan führte nicht zur verdienten Führung, weil Austermann acht Meter frei vor dem Tor den Ball an diesem vorbei schob (26.). Zwei Minute später schien es, als würde der Chancenwucher bestraft werden. Richard Sikut leistete sich ein unglückliches Foul im Sechzehner. Doch es blieb beim 0:0, weil Gellersens Marcel Wulf beim Strafstoß wegrutschte und den Ball deutlich über den Kasten setzte. Deutlich knapper strich in Minute 33 nach Ecke ein Kopfball von Sikut über den Querbalken der Gäste.

In Halbzeit zwei blieb zunächst alles beim Alten: Gellersen durfte sich weiter über die Verdener Inkonsequenz freuen. In Minute 50 fischte Johst Zander die Kugel noch vom Fuß, in Minute 60 schoss Tavan den Ball mitten in die Arme des TSV-Keepers. „Das gibt’s doch gar nicht“, verzweifelte Neubarth am Spielfeldrand. Und damit nicht genug, die letzte halbe Stunde musste der FC in Unterzahl bestreiten. Jonathan Schmude sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (63.). Das veränderte aber nur wenig am Spielgeschehen. Gellersen versuchte nun zwar, vermehrt Offensivakzente zu setzen, an der Umsetzung haperte es aber gewaltig. Stattdessen verbuchte Verden weitere Chancen: Zunächst scheiterte Austermann mit einem Schuss der Marke Rückpass (71.), dann jubelten alle Verdener. Nick Zander hatte nach Pass von Bjarne Geils getroffen. Der Assistgeber spielte jedoch zuvor den Ball mit der Hand, entsprechend wurde das Tor abgepfiffen. Im Anschluss beauftragte Neubarth seine Mannen mit der Vorgabe, den Punkt zu sichern, was einwandfrei umgesetzt wurde. In der Nachspielzeit hätte Burford per Kopf beinahe doch noch für drei Punkte gesorgt, aber Johst war erneut zur Stelle.

Nach Schlusspfiff herrschte bei Frank Neubarth ein kleines Gefühlschaos: „Wir haben in der zweiten Halbzeit super gefightet, haben keine Chance zugelassen und selbst welche kreiert. Insgesamt ist man aufgrund der Anzahl an Chancen enttäuscht. Auf der anderen Seite hat der Gegner einen Elfmeter verschossen. Die Gefühlslage ist nicht eindeutig, aber im Grunde haben wir zwei Punkte verschenkt.“ Damit verpasste Verden den Sprung unter die Top fünf der Tabelle und ist mit Rang acht lediglich mittendrin statt oben dabei.