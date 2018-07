Das Verdener Trikot streift Mark Moffat nun doch nicht mehr über. (Hake)

Bassen/Verden. Am 1. Juli wurde der Wechsel von Mark Moffat vollzogen, nun ist er bereits wieder Geschichte. Eigentlich wollte der 31-Jährige sich vom Fußball-Bezirksligisten TSV Bassen gen Landesliga-Aufsteiger FC Verden 04 verabschieden. Doch nach nicht einmal drei Wochen ist dieser Wechsel wieder hinfällig. Mark Moffat kehrt zum TSV Bassen zurück. Der Grund ist sein Beruf.

Mark Moffat ist Key Account Manager und wird in Zukunft vermehrt auch international tätig sein. Das schränkt seine freie Zeit ein und somit auch sein mögliches Trainingspensum. "Ich schaffe dadurch den nötigen Aufwand für die Landesliga nicht", betont Moffat. Die Entscheidung, zurück zum TSV zu gehen, habe er selbst getroffen. Verdens Coach Sascha Lindhorst hatte ihm vorgeschlagen, es erst mal zu versuchen. "Aber ich finde, wenn du spielst, musst du auch trainieren", begründet Moffat seine Rolle rückwärts. Nun heißt es wieder Bezirks- statt Landesliga. "Das nervt mich selbst am meisten, dass ich nun doch nicht Landesliga spielen kann. Besonders, weil ich super zufrieden in Verden war, ich wurde richtig gut aufgenommen. Aber der Beruf geht vor." Dem TSV hofft er wie in der Vergangenheit weiterhelfen zu können, auch mit weniger Training. "Das ist nicht überheblich gemeint, aber in Bassen kennt man mich, da akzeptiert man es eher, wenn ich spiele, obwohl ich weniger trainiere."