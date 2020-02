Hannover. Die männliche B-Jugend der HSG Verden-Aller hat in der Verbandsliga die dritte Niederlage in Folge kassiert. Nach einem 5:10-Rückstand zur Halbzeit mussten sich die Nachwuchs-Handballer aus der Domstadt beim TSV Anderten mit 17:20 geschlagen geben. „Wir sind insgesamt nicht unzufrieden. Im zweiten Durchgang hat alles gepasst“, bescheinigte HSG-Coach Sven Klaasen seinen Schützlingen eine gute Moral.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit mit vielen vergebenen Chancen waren die Gäste im zweiten Abschnitt zum Ausgleich gekommen – 16:16 (43.). Auch zwei Minuten vor dem Ende – Nick Jäger hatte für die für die HSG zum 17:18 getroffen – war für die Spieler aus der Kreisstadt noch etwas Zählbares drin. In der Schlussphase spielte dem Tabellenführer aus Hannover dann eine Zeitstrafe gegen Verdens Bela Schiffner in die Karten. Mit einem Akteur mehr auf dem Feld brachte der TSV Anderten den Sieg über die Ziellinie. Nach der Niederlage fährt die HSG Verden-Aller am kommenden Sonnabend, 29. Februar, mit 6:6 Punkten auf dem Konto in Osnabrücker Land zum TV Bissendorf-Holte.