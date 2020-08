Moritz Nientkewitz feierte im Testspiel gegen den SV Baden sein Comeback. (Björn Hake)

Als klarer Favorit war der Fußball-Bezirksligist FSV Langwedel-Völkersen zum Test gegen den SV Baden gefahren. Der FSV wurde seiner Rolle gerecht und gewann die Begegnung gegen den Kreisliga-Aufsteiger mit 7:1. „Es war ein gutes Spiel von uns, wenn auch nicht über 90 Minuten“, urteilte Emrah Tavan.

Viel wichtiger als der Sieg sei jedoch ein anderer Aspekt gewesen: Moritz Nientkewitz hat seinen Kreuzbandriss komplett auskuriert und feierte in Baden sein Comeback. Mehr als ein Jahr musste der Torhüter pausieren.„ Für mich persönlich war es das schönste in der bisherigen Vorbereitung, dass Moritz endlich mal wieder im Tor stand und mit den Jungs Fußball spielen konnte nach seiner schweren Verletzung, darüber habe ich mich sehr gefreut. Als ich die Mannschaftsaufstellung bekannt gab und der Name Moritz Nientkewitz fiel, gab es großen Applaus von der Mannschaft", schilderte Tavan.

Probleme hatten die Langwedeler gegen den SVB kaum. Nur in den ersten Minuten der zweiten Hälfte war dies der Fall. Die Gastgeber nutzten die Schwächephase des FSV und kamen durch Denis Rogosin zum 1:2. Zuvor hatten Daniel Throl und Vittorio Zambrano für die Tavan-Elf getroffen. Die weiteren FSV-Tore schossen Throl (2), Pizan Demli, Niclas Tiedemann und Zambrano.