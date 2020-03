Der TSV Morsum hat sich in der Handball-Landesklasse der Frauen mit einem 28:20 (12:8)-Sieg beim abstiegsgefährdeten TS Woltmershauen in eine zweiwöchige Spielpause verabschiedet. Weiter geht es am 22. März daheim gegen den SV Beckdorf.

In Bremen standen TSV-Trainer Timo Lütje nur neun Spielerinnen zur Verfügung. Dennoch sei sein Team ein hohes Tempo gegangen, erklärte der Coach. „In der zweiten Halbzeit haben wir fast jeden Fehler des TSW mit einem Kontertor bestraft“, berichtete Lütje erfreut. In Durchgang eins sei zunächst Sand im Getriebe gewesen, berichtete Lütje. „Wir hatten auch ein wenig Glück. Geht Woltmershausen da mit ein, zwei Toren in Führung, dürfen wir uns nicht beschweren. Beim 5:6 (18) sahen sich die Gäste letztmals einem Rückstand gegenüber. Alina Mielczarek und Kathrin Höher sorgten danach für das 7:6 aus Sicht des TSV. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Lena Meding auf 12:8. Im zweiten Durchgang spielte Morsum seine konditionellen Vorteile aus. Derweil fiebert Timo Lütje bereits den beiden Vergleichen mit dem TuS Rotenburg am 4. und 19. April entgegen. Bei aktuell drei Zählern Rückstand auf den TSV könnte der seit vier Spielen ungeschlagene Rivale von der Wümme dem Lütje-Team den Aufstiegsplatz noch aus eigener Kraft streitig machen.