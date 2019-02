Erzielte bei Morsums Schlappe vier Tore: Anna Lefers. (Björn Hake)

Fredenbeck/Bremen. Trotz einer Niederlage beim VfL Fredenbeck hat der TSV Morsum in der Handball-Landesklasse der Frauen den zweiten Platz behauptet. Der Vorsprung auf den an diesem Wochenende spielfreien TSV Intschede – die Partie beim ATSV Habenhausen II wurde auf den 6. April verlegt – beträgt allerdings nur noch einen Zähler. Derweil kassierte die HSG Cluvenhagen/Langwedel beim SVGO Bremen nach einer starken ersten Halbzeit die erwartete Niederlage.

VfL Fredenbeck - TSV Morsum 26:22 (11:11): Vor dem Spiel hat Timo Lütje beim Landesliga-Absteiger seine Zusage für eine weitere Saison gegeben. „Wir haben eine tolle Truppe, die auch so zusammenbleibt“, begründete der Trainer seinen Schritt. Zudem laufe die Zusammenarbeit mit dem Vorstand bestens. In welcher Liga Lütje den TSV in der kommenden Spielzeit trainiert, ist nach der Niederlage in Fredenbeck offen. Aktuell dürfen sich in der ausgeglichenen Spitzengruppe noch fünf Teams Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Aktuell habe man zu wenig aus dem Rückraum getroffen und zudem Pech mit einigen Entscheidungen der Schiedsrichterinnen gehabt, nannte Timo Lütje zwei Gründe für die vierte Saisonniederlage. Drei Minuten vor dem Ende hatte Morsums zehnfache Torschützin Saskia Küster die Gäste auf 22:24 herangebracht. Etwas Zählbares sprang dann nicht mehr heraus. Vielmehr traf der VfL in der Schlussminute noch zweimal zum Endstand. Beim TSV Morsum fehlten unter anderem die wichtigen Stammkräfte Lena Meding, Edda Gohl und Denise Schwarz. Dafür halfen Franziska Schmidt-Naumann und Anne Stadtlander-Wilkens aus der Reserve aus.

SVGO Bremen - HSG Cluvenhagen/Langwedel 26:21 (13:14): Wie bereits in der Vorwoche gegen den VfL Fredenbeck wusste das punkt- und sieglose Schlusslicht auch in Bremen im ersten Durchgang zu überzeugen: 10:10 stand es nach 21 Minuten. Dann folgte die stärkste Phase der Mannschaft von Trainerin Svenja Vast. Stina Röttjer, Melanie Otto, Claudia Friemel und Laura Benike trafen viermal in Folge für die Gäste zum 14:10 (25.). Zur Halbzeit war der Vorsprung dann aber bereits wieder auf ein Tor geschrumpft. Nach Wiederanpfiff konnte die HSG das Niveau aus dem ersten Durchgang nicht halten. Schlussendlich steuerte der SVGO in einer fairen Begegnung ohne Zeitstrafen über 19:16 (42.) doch noch einem ungefährdeten Sieg entgegen. Für die HSG Cluvenhagen/Langwedel erzielten Claudia Friemel und Katharina Warnke zusammen zehn Treffer. Beide Akteurinnen waren je fünfmal erfolgreich. In den nächsten beiden Partien bekommt es das Ligaschlusslicht mit Gegnern aus dem oberen Tabellendrittel zu tun. Zunächst geht es am 3. März zum TSV Morsum. Am 10. März kommt der TuS Rotenburg nach Cluvenhagen.