Morsum. Wer bleibt? Wer geht? Wie sieht der Kader in der kommenden Saison aus? Spätestens Anfang des Jahres laufen bei den Klubs die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Bei den Handballerinnen des TSV Morsum ist das nicht anders. Mit Esther Lovell hat der aktuelle Dritte der Landesklasse nun einen ersten Neuzugang präsentiert. Die 1,83 Meter große Rückraumspielerin wechselt von Regionsligisten HSG Verden-Aller II auf die andere Seite der Weser. In der Jugend war Esther Lovell für die HSG Cluvehagen/Langwedel in der Landesliga unterwegs.

„Esther wird sich bei bei uns reinbeißen und durchsetzen“, ist TSV-Trainer Timo Lütje von den Qualitäten der 20-Jährigen überzeugt. Für die HSG Verden/Aller II hat Esther Lovell in dieser Saison in neun Spielen bisher 54 Mal getroffen. Wie Timo Lütje erläutert wird der aktuelle Kader im Kern zusammenbleiben. Ein, zwei berufsbedingte Abgänge werde es wohl geben, erklärt Lütje. Namen wollte der Trainer noch nicht nennen. In welcher Liga der TSV Morsum in der Spielzeit 2020/2021 unterwegs sein wird, ist noch offen. Nach zwölf Spielen darf der TSV sich noch berechtigte Hoffnungen auf die Rückkehr in die Landesliga machen. Gemeinsam mit dem punktgleichen VfL Fredenbeck bilden die Morsumerinnen das Verfolgerduo vom souveränen Tabellenführer HC Bremen. Zwei Teams werden am Ende dieser Saison aus der Landesklasse in die Landesliga aufsteigen.