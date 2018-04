In der Hinrunde jubelte Dennis Janssen noch den Anhängern des SV Atlas Delmenhorst zu und sie zurück. Nun trägt Janssen das Trikot des TB Uphusen. (Ingo Möllers)

Achim. TB Uphusen gegen den SV Atlas Delmenhorst: Diese Paarung der Fußball-Oberliga verspricht vieles, nur keine Langeweile (Anpfiff: Sonnabend, 15 Uhr, am Arenkamp). Zum einen begegnen sich beide Teams aus tabellarischer Sicht auf Augenhöhe, beide befinden sich knapp über dem Strich, demnach ist es in puncto Abstiegskampf ein extrem wichtiges Spiel. Zum anderen treffen zwei Fanlager aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Uphusen rangiert im Zuschauer-Ranking im unteren Drittel der Liga, während die Anhänger des SVA eine eigene Liga bilden. Zudem sind in beiden Kadern Spieler zu finden, die in der Hinrunde noch das Trikot des jeweils anderen Vereins trugen.

Die lautstarke Masse

Wenn der SV Atlas Delmenhorst für etwas bekannt ist, dann für die zahlreiche Unterstützung seiner Fans. Mehr als 900 im Schnitt feuern die Blau-Gelben im heimischen Stadion an, auswärts sind es zumeist um die 250. Bastian Fuhrken, Vorstand Sport des SVA, erwartet am Arenkamp zwischen 300 und 400 Fans der Delmenhorster. Florian Warmer, Sportlicher Leiter des TBU, rechnet demnach mit 400 bis 500 Zuschauern am Arenkamp. Reserviert wird für die Atlas-Fans der gesamte Deich, während sich die heimischen Anhänger auf der Gegenseite positionieren können. Extra für die lautstarke Masse aus Delmenhorst werden ein zusätzlicher Bratwurststand und ein Bierwagen vor Ort sein.

Diese Masse an Fans und die mit einhergehende lautstarke Unterstützung kann teils den Unterschied pro Atlas ausmachen. Dass das am Sonnabend auch so sein wird, daran glaubt bei den Gastgebern aber keiner. „Ich habe viele erfahrene Spieler, die in Relegationsspielen und DFB-Pokal-Spielen vor ähnlicher oder noch größerer Kulisse gespielt haben. Die kennen das“, betont TBU-Coach Fabrizio Muzzicato. Und dennoch sagt er auch: „Das ist kein normales Oberliga-Spiel, das ist ein Highlight.“ Dem kann auch Defensivstratege Frithjof Rathjen nur zustimmen. „Je mehr Kulisse, desto besser und größer die Motivation. Ich spiele doch lieber vor 500 als vor 50 Zuschauern, das gibt einem einen extra Schub.“

Einen Schub verspürten die Uphuser auch zuletzt in der Tabelle. Seit fünf Partien sind sie ungeschlagen, schoben sich auf Rang elf vor und sammelten in diesem Jahr in acht Partien 16 Punkte. Dementsprechend positiv ist die Stimmung im Team. „Wir haben unsere Ausgangslage deutlich verbessert. Aber auch wenn es eine Phrase ist, wir müssen weiter von Spiel zu Spiel denken. In Englischen Wochen kann so viel passieren“, betont Rathjen. Und es ist schon viel passiert, denn mittlerweile sind die Uphuser gleichauf mit dem SVA. Mit 28 Punkten rangieren die Teams auf den Rängen zehn und elf und damit knapp über dem Strich. Was sie trennt: das Torverhältnis. Was sie derzeit unterscheidet: der Lauf. Denn im Gegensatz zum TBU hat Atlas einen Negativlauf und gewann lediglich eines seiner vergangenen zehn Spiele.

Der, der den Gegner kennt

Auf dem Mannschaftsfoto des SV Atlas Delmenhorst ist er noch zu sehen, ebenso auf dem Titelbild der SVA-Homepage dieser Tage. Die Rede ist von Dennis Janssen. Der 27-Jährige steht aber mittlerweile in Diensten des TBU. Am Sonnabend kommt es für Janssen zum Duell mit seinem Ex-Verein, für den er in der Hinrunde noch auflief. Von einem Abschied im Guten kann nicht die Rede sein, doch die Vergangenheit will er nun ruhen lassen. „Ich hege keinen Groll, ich bin einfach nur glücklich, in Uphusen zu sein“, will Janssen die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Die sportliche Vergangenheit wird dieser Tage aber in Erinnerung gerufen, immerhin kennt Janssen den SVA bestens. „Ein Plan ist vorhanden, aber der ist mittlerweile Langholz gewichen. Die Innenverteidiger schlagen immer den Ball lang nach vorne. Doch da ist kein Großer, womit die Bälle verpuffen. Insbesondere ein Musa Karli fehlt ihnen“, weiß Janssen.

Karli, der Mittelfeldstratege des SVA, fehlte lange Zeit verletzungsbedingt. Beim mageren 0:0 unter der Woche gegen den Heeslinger SC saß er aber bereits wieder auf der Bank. Egal, ob mit oder ohne Karli, Janssen freut sich tierisch auf die Begegnung. „Das wird ein Hexenkessel, ein hitziges Spiel. Wenn die Fans gegen einen sind, motiviert das noch mehr. Es wird nicht schön, aber es wird spannend. Das ist Abstiegskampf.“ Auch die Delmenhorster verfügen über einen „Insider“: Sebastian Koltonowski. Der 33-Jährige nahm in der Winterpause den umgekehrten Weg von Janssen. Der Unterschied: Da der TBU sich beinahe komplett neu aufgestellt hat, dürfte Atlas wenig aus Koltonowskis Erfahrungsberichten schließen können. Auch Koltonowski schwärmt von den Anhängern des SVA.

Am Sonnabend wird sich zeigen, für wen die Zuschauer-Schaar mehr Motivation ist.