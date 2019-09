Fabrizio Muzzicato lobt die momentane Verfassung des Gegners. (Björn Hake)

Die Atmosphäre am Arenkamp wird an diesem Sonntag eine komplett andere sein. Rund um den Fußballplatz in Uphusen wird eine Stimmung herrschen, wie es sie so nur einmal in der Saison zu erleben gibt: Denn der Oberligist TB Uphusen empfängt am Sonntag (Anpfiff um 15 Uhr) den SV Atlas Delmenhorst. Der SVA ist der etwas andere Klub des niedersächsischen Oberhauses – und zwar wegen seiner großen Fangemeinde, die das Team Woche für Woche unterstützt.

Fabrizio Muzzicato rechnet fest damit, dass die Delmenhorster auch in dieser Saison von einigen Hundert Fans in den Achimer Westen begleitet werden. Allzu weit ist der Weg schließlich nicht. Dass das Heimspiel mehr oder weniger zu einer Auswärtspartie wird, empfindet der Trainer des TB Uphusen allerdings nicht als Nachteil. „Gegen die Atmosphäre, die bei Atlas-Spielen herrscht, kann eigentlich niemand etwas haben“, findet Muzzicato. „Solch eine Stimmung tut dem Amateurfußball gut. Und keiner meiner Spieler wird sich vor der Atmosphäre fürchten. Ich denke eher, dass sie dadurch motiviert werden.“

Mit dem SV Atlas Delmenhorst kommt aber nicht nur ein Kult-Klub an den Arenkamp, sondern auch ein Verein, bei dem aktuell ziemlich erfolgreich gearbeitet wird. Der SVA ist derzeit in der Tabelle auf dem vierten Platz und ist die einzige Mannschaft in der Oberliga, die in dieser Spielzeit noch nicht verloren hat. „Man muss schon sagen, dass es bei Atlas sehr gut läuft. Das ist ein Team, das in den vergangenen Jahren immer wieder verstärkt wurde. Die haben eine wirklich gute Qualität. Mit Florian Stütz, der das Spiel in die Hand nimmt und lenkt“, lobt Muzzicato den kommenden Gast. Für den Trainer des TBU liegen die Gründe für den bislang guten Saisonlauf des SV Atlas Delmenhorst aber nicht nur an der Qualität im Kader. Laut Muzzicato spiele ein Ereignis aus dem August eine ganz entscheidende Rolle – und zwar das Erstrundenspiel im DFB-Pokal, das Atlas gegen den SV Werder Bremen ausgetragen hat. Für die Delmenhorster war die Partie im Bremer Weserstadion gegen den Bundesligisten das „Jahrhundertspiel“.

Die Euphorie rund um diese Partie sei riesig gewesen, findet Fabrizio Muzzicato: „Jeder Spieler hat sich da voll reingehauen und zerrissen, weil er unbedingt in den Kader kommen wollte. Diesen Schwung hat die Mannschaft nun wohl auch mit in die Oberliga genommen.“

Dass bei Atlas momentan ziemlich viel richtig läuft, zeigte sich auch am vergangenen Wochenende. Im heimischen Düsternortstadion gewannen die Blau-Gelben mit 6:3 gegen Lupo Martini Wolfsburg. SVA-Trainer Key Riebau kündigte im Vorfeld des Gastspiels in Uphusen an, dass man in der Offensive dort weitermachen wolle, wo man gegen den Regionalliga-Absteiger aus Wolfsburg aufgehört hatte. Was seine Elf nun am Arenkamp erwartet, könne er nicht zu hundert Prozent einschätzen. Für Riebau, der die Delmenhorster erst vor der laufenden Saison übernommen hat, sind die Uphuser ein unberechenbarer Gegner. Mit Ole Laabs und Robert Littmann hätten die Gastgeber zudem zwei Spieler im Kader, die das Team zusammenhalten. Darüber hinaus sieht er bei Standardsituationen Vorteile für die Uphuser.

Und in dieser Disziplin hat sich die Muzzicato-Elf zuletzt in der Tat nicht schlecht präsentiert. Die drei jüngsten Treffer resultierten aus Standards. Muzzicato: „Allerdings wäre es auch schön, mal wieder aus dem Spiel heraus zu treffen.“ Auch wenn der Coach das Dauerthema schlechte Chancenverwertung noch immer nicht zu den Akten legen kann, geht er die Partie gegen Atlas optimistisch an. „Ich sehe Atlas auf einem Level mit Hildesheim“, sagt der Coach. Gegen diesen Gegner lieferte Uphusen eine gute Partie ab, verlor aber mit 0:2. Diesmal will Muzzicato ein besseres Resultat seiner Elf sehen – und das in einer motivierenden Atmosphäre.