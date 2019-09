In einem Duell auf Augenhöhe setzte sich der MTV Riede knapp gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck durch. (Michael Galian)

Mit seiner Freistoßkunst hat Azad Kurnaz für ein Staunen der Zuschauer gesorgt. Gleich zweimal verwandelte der Fußballer des VSK Osterholz-Scharmbeck einen ruhenden Ball sehenswert (67./80.) – für mehr als die persönliche Anerkennung waren seine beiden Treffer aber nicht gut. Trotz des feinen rechten Füßchens von Kurnaz verlor der VSK die friedlich geführte Bezirksliga-Begegnung beim MTV Riede mit 2:3 (0:1).

Zwischenzeitlich sorgte eingewechselte Kurnaz aber für Hoffnung bei den Osterholzern. So schlug er immer dann zu, wenn das Spiel gerade entschieden schien: nach dem 2:0 durch Lennart Schröder (60.) sowie nach dem 3:1 durch Tom-Jonah Zabywalski (71.). Zwangsläufig wurde es auf der Anlage am Segelhorst nochmals spannend. In der Folge erzeugte der VSK einen großen Druck und für einen Moment war der Ausgleich auch in greifbarer Nähe. Schiedsrichter Jannes Müller zeigte in der 83. Minute nämlich auf den Punkt, am Pfiff gab es keine Zweifel. „Er hat mich auf dem falschen Fuß erwischt“, beschrieb der Rieder Hendrik Meyer, der den Osterholzer Felix Gartelmann unfair zu Boden brachte. Der Gefoulte trat selbst an und hätte das besser sein gelassen. Gartelmanns lasch geschossenen Elfmeter konnte MTV-Keeper Marcel Bremer ohne Probleme halten.

Erst verweigert, dann verschossen

Nach diesem Fehlschuss rückte eine Fehlentscheidung vom Unparteiischen in den Hintergrund. Eigentlich hätte es nämlich schon in der ersten Halbzeit einen Elfmeter für den VSK geben müssen. Beim Foul von Zabywalski an Gartelmann blieb die Pfeife aber stumm (43.) – zu Unrecht, wie Hendrik Meyer analysierte: „Das war ein klarer Elfer. Ich hätte ihn gepfiffen.“ Auch MTV-Trainer Marc Wurthmann gab zu, in dieser Situation Glück gehabt zu haben. Ob dies nun wirklich spielentscheidend war, lässt sich nach dem schwachen Strafstoß von VSK-Angreifer Gartelmann in der 83. Minute aber anzweifeln.

Der Sieg vom MTV Riede war letztlich nicht unverdient. Im Heimspiel gegen Osterholz bestätigten die Bezirksliga-Fußballer den positiven Eindruck aus den Vorwochen. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe, von uns war es eine coole Teamleistung. Jeder hat für den anderen gekämpft, die Truppe macht es momentan sehr gut“, lobte Wurthmann. Die Einstellung, pflichtete ihm Meyer bei, sei zurzeit ein großer Faktor für den Erfolg. Der 32-jährige Verteidiger hob demnach den Willen und die Körpersprache seines Teams hervor. Er selbst ging dabei voran. So spürte er in der Partie gegen Osterholz die Folgen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich, trotzdem hielt er bis zum Ende durch.

Neben dem Biss der Spieler sei es auch die gute Verteidigung im Raum gewesen, die dem MTV die drei Punkte beschert habe. Auffällig waren auch die gut getretenen Standardsituationen der Rieder. Gemeint sind vor allem die Ecken, die in der Regel an den Fünfmeterraum geschlagen wurden. „Das haben wir eigentlich gar nicht geübt“, zeigte sich Meyer von der Stärke leicht überrascht. Mit dieser Ausführung sei das Team aber durchaus vertraut. „Wir haben drei Varianten, die spielen wir alle durch“, erzählte der MTV-Verteidiger. Ihm ermöglichte eine Hereingabe nach einer Ecke ein Treffer. In der 44. Minute brachte er die Flanke vom eingewechselten Kai Schumacher erfolgreich im Tor unter.

Aus der Sicht von Wurthmann machte sich der frühe Ausfall von Torben Schumacher (8./Knieprobleme) glücklicherweise nicht negativ bemerkbar. Kai Schumacher kam für ihn und erledigte seine Aufgabe ebenso wie Constantin Borchers auf der anderen Außenbahn sehr ordentlich. Wurthmann sieht sich aber noch nicht zu einem Höhenflug veranlasst. Der Start mit zehn Punkten sei gelungen, über mehr sollte jedoch noch keiner nachdenken. „Ein guter Mittelfeldplatz wäre super.“