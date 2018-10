Muss seinen Platz auf der Bank räumen: Das Kapitel MTV Riede ist für Stephan Hotzan beendet. (FOTOS: Björn Hake)

Riede. Der Fußball wird gerne als schnelllebiges Geschäft bezeichnet. Was heute noch Bestand hat, kann morgen schon wieder revidiert werden. Und diese Binse findet sich nicht nur im Oberhaus wider, sie reicht auch weit runter in den Amateurfußball. So nun geschehen beim Bezirksligisten MTV Riede. Am Montag betonte Spartenleiter Frank Lindenberg noch: „Wir können alle davon ausgehen, dass Stephan Hotzan am Sonntag noch auf der Bank sitzt.“ Stephan Hotzan ist, beziehungsweise war der Coach des MTV. Sonntag steht das Spiel gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck an. Doch am Dienstagabend änderte sich alles.

„Ich werfe nicht das Handtuch und hoffe, dass mir der Verein weiter das Vertrauen schenkt“, hatte Hotzan noch am Montag zu Protokoll gegeben. Doch nicht die Vereinsverantwortlichen wurden ihm zum Verhängnis, sondern seine Spieler. „Die Mehrheit der Mannschaft war gegen Hotze, da waren wir zu diesem Schritt gezwungen“, erzählt Lindenberg. Ein überraschendes Votum des Teams für viele – für Trainer, für Spartenleiter und auch für einige Spieler.

„Wir haben uns zusammengesetzt und jeder sollte sagen, wie er über die Situation denkt. Was dabei herauskam, darüber waren einige überrascht“, berichtet Marcel Bremer, Keeper und stellvertretender Kapitän, von der Mannschaftssitzung. „Ich hätte mit Stephan weitergemacht. Es war eine gespaltene Meinung. Aber wenn einige Spieler nicht mehr das Vertrauen in den Trainer haben, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich zu trennen“, spricht der derzeit verletzte Torhüter weiter.

Unvorhergesehenes Misstrauen

So sieht es auch der Coach selbst: „Ich kann den Entschluss verstehen, wenn das Vertrauen nicht mehr da ist.“ Eine Überraschung an sich ist die Entscheidung für Hotzan nicht, wohl aber die Initiatoren. „Wenn der Erfolg ausbleibt und man solche Leistungen wie gegen Hülsen und Langwedel abliefert, ist es nicht überraschend. Aber dass es von der Mannschaft ausging, das ist für mich schon überraschend“, gibt Hotzan Einblicke in seine Gedankenwelt. Was ihn wurmt, ist, dass es keine Äußerungen, keine Gespräche mit Spielern diesbezüglich im Vorfeld gab. Er wurde somit am Dienstagabend vor vollendete Tatsachen gestellt. Frank Lindenberg und der Mannschaftsrat informierten den Fußball-Trainer über die unvorhergesehene Entwicklung. „Das hat sich anscheinend nach und nach bei manchen Spielern so entwickelt“, versucht Marcel Bremer zu erklären.

Beim Ex-Coach würden nun enttäuschende und traurige Gefühle vorherrschen. „Ich hätte mir und der Mannschaft zugetraut, da positiv draus hervorzugehen. Aber ich gehe nicht im Groll und wünsche den Jungs Erfolg und den Klassenerhalt.“ Doch er gab seiner nun ehemaligen Truppe auch noch eine Mahnung mit auf den Weg: „Nun gibt es keine Alibis mehr, nun liegt es ausschließlich an ihnen, da unten herauszukommen.“ Das sehen Bremer und Lindenberg genauso. Beide betonen, dass nun die Mannschaft in der Pflicht stehe. „Es ist ja nicht alles Hotzes Schuld, wir sind die Hauptverantwortlichen“, spricht Bremer selbstkritisch.

Somit ist das Kapitel MTV Riede für Stephan Hotzan Geschichte. Einen Plan B gebe es nicht. „Ich lasse das jetzt sacken, hinterfrage mich selbst und nehme dann alles mit in meinen nächsten Trainerjob. Bis zur Winterpause wird aber erst mal Ruhe sein. Wenn sich dann etwas ergibt, schön. Denn ich bin fußballverrückt, ich muss auf den Platz.“

Einen Plan B hat auch der Verein nicht. Zunächst wird Co-Trainer Nils Krüger im Verbund mit Marcel Bremer und Frank Lindenberg übernehmen. Das Dreigespann soll aber nur eine Interimslösung sein. „Ich habe erste Kontakte zu möglichen Nachfolgern aufgenommen. Ob es aber vor der Winterpause einen neuen Trainer geben wird, ist fraglich“, verriet Lindenberg. Doch vielleicht geht auch alles ganz schnell, bekanntlich ist das Geschäft ja von dieser Eigenschaft geprägt.