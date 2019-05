Bezirksliga Lüneburg 3: Mittlerweile ist für einige Mannschaften die Zeit gekommen, in der die Saison locker zu Ende gespielt werden kann. Das gilt auch für den MTV Riede und den TSV Bassen. Beide Teams können in den finalen Partien befreit aufspielen und den Blick schon ein wenig auf die neue Saison richten. Beim direkte Aufeinandertreffen am Segelhorst wollen aber weder die Rieder noch die Bassener die Punkte einfach herschenken. „Wir wollen an die guten Leistungen der letzten Spiele anknüpfen, aber unsere Torchancen besser verwerten“, sagt TSV-Trainer Uwe Bischoff. Die Rieder haben ihr oberstes Ziel – den Klassenerhalt – nun auch erreicht, wollen laut ihres Coaches Thorsten Eppler aber noch ein paar Punkte einfahren. Eppler: „Aber Bassen ist eine hohe Hürde. Die spielen eine richtig starke Rückrunde.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Riede