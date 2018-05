Martin Eschkötters letzte Saison als Trainer beim TSV Morsum ist nun mit dem Abstieg aus der Handball-Landesliga zu Ende gegangen. (Björn Hake)

Morsum. Sie hatten auf der Zielgeraden der Saison noch einmal die letzten Körner mobilisiert und aus den Vergleichen gegen den TV Oyten III und die SG Findorff drei Zähler geholt. Geholfen hat es den Handballerinnen des TSV Morsum am Ende nicht mehr. Nachdem die Relegationsspiele in den höheren Ligen nun beendet sind, steht für das Team von der linken Weserseite fest: Der TSV muss als Zehnter den bitteren Gang in die Landesklasse antreten.

Zuletzt hing das Schicksal der Morsumerinnen am TuS Komet Arsten. Dieser hatte es als Vizemeister der Landesliga Bremen in der Relegation mit GW Mühlen aus der Staffel Weser-Ems zu tun bekommen. Für die Arsterinnen reichte es am Ende nicht zum Aufstieg in die Oberliga Nordsee. Nach einem 30:30 in eigener Halle ging das Rückspiel in Mühlen mit 25:35 verloren.

Für den TSV Morsum kommt es damit ganz dick: Denn durch den Abstieg der ersten Mannschaft darf nun die eigene Zweitvertretung nicht in die Landesklasse aufsteigen. Zwei Vereine in einer Klasse, das lassen die Regularien des Verbandes nicht zu. Unter Trainer Marco Behrmann hatte sich der TSV Morsum II souverän die Meisterschaft in der Regionsoberliga geschnappt. Sieben Punkte betrug der Vorsprung auf die HSG Cluvenhagen/Langwedel, die als Vizemeister nun vom Pech der Morsumerinnen profitiert.

„Ich habe mir meinen Abschied nach fünf Jahren natürlich anders ausgemalt“, sagt Martin Eschkötter. Morsums Trainer hatte sich beim Relegationshinspiel zwischen Arsten und Mühlen unter die Zuschauer gemischt. Nach dem Unentschieden sei er mit einem ziemlich mulmigen Gefühl nach Hause gefahren. „Mühlen war zielstrebiger und stärker besetzt. Dass es für Arsten im Rückspiel schwer werden würde, hat sich angedeutet“, meint Martin Eschkötter, der in der kommenden Serie bekanntlich die Frauen des TSV Daverden in der Regionsoberliga übernehmen wird.

Mit seinem jetzigen Ex-Team holte er in der Saison 2017/2018 18:26 Punkte, zudem betrug die Trefferbilanz 571:565 Tore. „Das ist nicht unbedingt die Bilanz eines Absteigers“, findet Martin Eschkötter. Am Ende habe man sich das ganze Dilemma aber selbst zuzuschreiben. „Wir haben viele Punkte gegen direkte Konkurrenten abgegeben.“ Am Ende hätte schon ein Sieg im Heimspiel gegen den TuS Sulingen gereicht, blickt Martin Eschkötter wehmütig zurück. Beim 26:26 gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten hatte der TSV den Ausgleich mit einem direkt verwandelten Neunmeter nach Ablauf der Spielzeit kassiert.

Die Nachfolge von Martin Eschkötter tritt beim TSV Morsum Timo Lütje an (wir berichteten). An der Situation lasse sich nichts ändern, erklärt Lütje gegenüber unserer Zeitung. Natürlich habe er mit dem Platz in der Landesliga geliebäugelt. Seine Zusage habe er dem TSV Morsum aber unabhängig von der Spielklasse gegeben. Nun will der Verdener seinen Beitrag dazu leisten, dass es möglichst schnell wieder nach oben geht. „Voll Bock“ habe er auf die Aufgabe, betont Timo Lütje. Wie der Eschkötter-Nachfolger erklärt, plane er für die Landesklasse mit einem Kader von 16 Spielerinnen. Neuzugänge würde der TSV Morsum demnächst vorstellen, sagt Lütje.

Nicht mehr zum Kader der ersten Mannschaft werden in der Saison 2018/2019 Wiebke Korpal, Kristina Wiese und Tanja Dopmann gehören. Das Trio zieht es in die zweite Mannschaft. Auch hier steht zur kommenden Spielzeit ein Trainerwechsel an: Beim amtierenden Meister der Regionsoberliga folgt Nele Katz auf Marco Behrmann.