Aufstieg mit perfektem Ergebnis: das Team des SV Mühlentor. (E. Frerichs (NSSV))

Unterstedt. Der dritte Streich. Den Bogenschützen des SV Mühlentor ist es erneut geglückt, sich die Meisterschaft zu sichern – Verbandsliga C, B und nun auch A.

Und der Aufstieg wurde nicht irgendwie erreicht, sondern in beeindruckender Art und Weise. Am dritten und vierten Wettkampftag der Verbandsliga A des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV), die beim SV Unterstedt ausgetragen wurden, dominierten die Mühlentorer nach Belieben. Mit einem noch nie dagewesenen Ergebnis von 56:0 Punkten machten die Schützen nicht nur den Titel-Hattrick perfekt, sondern trugen sich auch in die Geschichtsbücher der Liga ein. Zudem ist die Truppe, die diesmal aus der Konstellation Ralf Lundelius, Andre und Matthias Potrafke sowie Malte Kruse bestand, mittlerweile seit 84 Matches ungeschlagen.

Am Wettkampftag drei dominierte der SVM klar und gewann jeweils deutlich (SKO Schöningen 6:0, SV Hohegeiß 6:2, TV Jahn Walsrode 6:0, SV Watenbüttel 6:0, BSC Clauen 6:0, BSC Hildesheim 7:1, BC Wolfsburg 6:0). Somit startete Mühlentor mit 42:0 Siegpunkten nach einer einstündigen Pause in den vierten Wettkampftag. Und der Siegeszug hielt unaufhaltsam an (SKO Schöningen 6:0, TV Jahn Walsrode 7:3, SV Hohegeiß 6:4, BSC Clauen 6:4, SV Watenbüttel 6:4, BSC Hildesheim 6:0, Wolfsburger BC 6:0).

Die verdiente Belohnung: Die starke Truppe tritt in der nächsten Saison in der Verbandsoberliga an.