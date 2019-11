Rückraumspieler Ole Fastenau zog sich eine Muskelverletzung zu. (Björn Hake)

Fast 40 Gegentore hat der TSV Daverden im Auswärtsspiel der Handball-Verbandsliga beim OHV Aurich II kassiert. Deutlich zuviel für etwas Zählbares. Am Ende mussten sich die Handballer aus dem Kreis Verden mit einer 34:39 (18:19)-Niederlage auf die Heimreise begeben.

Schlimmer als die Pleite wiegt der Ausfall von Ole Fastenau. „Ich tippe auf einen Muskelfaserriss. Damit dürfte uns Ole in den nächsten Spielen fehlen“, sagte TSV-Coach Ingo Ehlers. Er muss zumindest für die beiden Heimspiele gegen den VfL Fredenbeck II und den VfL Horneburg sowie für den Pokalauftritt beim TV 01 Bohmte (17. November) ohne den Rückraumlinken planen.

Man sei in Ostfriesland ein Stück weit mit den eigenen Waffen geschlagen worden, erklärte Ingo Ehlers. Jeden Ballverlust seiner Daverdener habe der OHV Aurich II bestraft. Beide Teams lieferten sich einen offen Schlagabtausch. Aufs Toreverhindern wurde kein allzu großer Wert gelegt. Letztmals vorne lag der TSV zwei Minuten vor der Pause. Jannis Elfers hatte in dieser Phase auf 17:16 für die Gäste gestellt. Danach fielen in dem Aufsteiger-Duell bis zum Halbzeitpfiff noch vier Treffer: Drei für den OHV und einer für den TSV Daverden.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Szenario: Bis zum 26:25 aus Sicht der Heimmannschaft fielen die Treffer wechselseitig. Im Schlussviertel hatte die Drittliga-Reserve des OHV den längeren Atem. Etwa acht Minuten vor dem Ende waren die Gastgeber auf 34:29 enteilt. Spätestens ab jetzt tickte die Uhr gegen die Ehlers-Sieben, der die Wende nicht mehr gelanf.

Größere Sorgen machte sich der Coach aber auch über die Verletzung von Ole Fastanau. Sollte länger ausfallen, müsse er sich etwas überlegen, sagt Ehlers. Zwei Kreisläufer könnten für die Partien gegen Fredenbeck II und Horneburg eine Option sein. Dem Pokalspiel beim TV Bohmte aus der Landesliga Weser-Ems kann Ehlers durchaus etwas Positives abgewinnen. „Es sind noch richtig starke Mannschaften im Wettbewerb dabei. Erreichen wir mit einem Sieg das Final Four, wäre das ein schönes Highlight.“